Кременчужани можуть отримати 50 тисяч грн на свій стартап: оголошений конкурс

Вчора, 07:07 Переглядів: 1 095

У Кременчуці оголосили конкурс стартапів-2021. Як повідомляє пресслужба мерії Кременчука, конкурс триває з 12 липня до 10 серпня.

Пріоритетні напрями стартап-проєктів:

жіноче та соціальне підприємництво;

туризм, дозвілля та відпочинок;

інноваційні рішення в ІТ-індустрії;

екологічно чисті технології виробництва;

запровадження використання альтернативних джерел енергії;

розвиток креативної індустрії;

розвиток людського потенціалу;

розвиток фудтех-індустрії;

транспортна та логістична інфраструктура.

Для участі у конкурсі необхідно заповнити анкету за посиланням, де коротко розповісти про себе, свій стартап та підготувати презентацію свого проєкту.

У конкурсі можуть взяти участь:

фізичні особи;

команди, що складаються з фізичних осіб;

суб’єкти господарювання – фізичні особи-підприємці, юридичні особи.

Конкурс проходитиме у три етапи:

1-й етап – прийом заявок (триває 30 днів).

2-й етап – опрацювання експертною комісією поданих стартап-проєктів. За визначеними критеріями відберуть 5 фіналістів. Для них проведуть тренінги, де учасники доопрацюють візуальне представлення стартапів для презентації їх на публіці.

3-й етап – публічний захист стартапів під час бізнес-фестивалю, який буде проходити у вересні. Члени громадського журі визначать переможця конкурсу. Переможець отримає сертифікат на фінансування його стартапу у розмірі 50 тисяч грн.

Контактний телефон – 067-261-19-06, ел.пошта: kremen.develop@gmail.com