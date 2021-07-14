Кременчужани можуть отримати 50 тисяч грн на свій стартап: оголошений конкурс

Прийом заявок триватиме 30 днів
У Кременчуці оголосили конкурс стартапів-2021. Як повідомляє пресслужба мерії Кременчука, конкурс триває з 12 липня до 10 серпня.
Пріоритетні напрями стартап-проєктів:
- жіноче та соціальне підприємництво;
- туризм, дозвілля та відпочинок;
- інноваційні рішення в ІТ-індустрії;
- екологічно чисті технології виробництва;
- запровадження використання альтернативних джерел енергії;
- розвиток креативної індустрії;
- розвиток людського потенціалу;
- розвиток фудтех-індустрії;
- транспортна та логістична інфраструктура.
Для участі у конкурсі необхідно заповнити анкету за посиланням, де коротко розповісти про себе, свій стартап та підготувати презентацію свого проєкту.
У конкурсі можуть взяти участь:
- фізичні особи;
- команди, що складаються з фізичних осіб;
- суб’єкти господарювання – фізичні особи-підприємці, юридичні особи.
Конкурс проходитиме у три етапи:
- 1-й етап – прийом заявок (триває 30 днів).
- 2-й етап – опрацювання експертною комісією поданих стартап-проєктів. За визначеними критеріями відберуть 5 фіналістів. Для них проведуть тренінги, де учасники доопрацюють візуальне представлення стартапів для презентації їх на публіці.
- 3-й етап – публічний захист стартапів під час бізнес-фестивалю, який буде проходити у вересні. Члени громадського журі визначать переможця конкурсу. Переможець отримає сертифікат на фінансування його стартапу у розмірі 50 тисяч грн.
Контактний телефон – 067-261-19-06, ел.пошта: kremen.develop@gmail.com
Автор: Катерина Турубара
Джерело фото: business-magazine.online