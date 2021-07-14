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Кременчук

Кременчужани можуть отримати 50 тисяч грн на свій стартап: оголошений конкурс

Вчора, 07:07 Переглядів: 1 095

 

Прийом заявок триватиме 30 днів

У Кременчуці оголосили конкурс стартапів-2021. Як повідомляє пресслужба мерії Кременчука, конкурс триває з 12 липня до 10 серпня.

Пріоритетні напрями стартап-проєктів:

  • жіноче та соціальне підприємництво;
  • туризм, дозвілля та відпочинок;
  • інноваційні рішення в ІТ-індустрії;
  • екологічно чисті технології виробництва;
  • запровадження використання альтернативних джерел енергії;
  • розвиток креативної індустрії;
  • розвиток людського потенціалу;
  • розвиток фудтех-індустрії;
  • транспортна та логістична інфраструктура.

Для участі у конкурсі необхідно заповнити анкету за посиланням, де коротко розповісти про себе, свій стартап та підготувати презентацію свого проєкту.

У конкурсі можуть взяти участь:

  • фізичні особи;
  • команди, що складаються з фізичних осіб;
  • суб’єкти господарювання – фізичні особи-підприємці, юридичні особи.

Конкурс проходитиме у три етапи:

  • 1-й етап – прийом заявок (триває 30 днів).
  • 2-й етап – опрацювання експертною комісією поданих стартап-проєктів. За визначеними критеріями відберуть 5 фіналістів. Для них проведуть тренінги, де учасники доопрацюють візуальне представлення стартапів для презентації їх на публіці.
  • 3-й етап – публічний захист стартапів під час бізнес-фестивалю, який буде проходити у вересні. Члени громадського журі визначать переможця конкурсу. Переможець отримає сертифікат на фінансування його стартапу у розмірі 50 тисяч грн.

Контактний телефон – 067-261-19-06, ел.пошта: kremen.develop@gmail.com

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Автор: Катерина Турубара Джерело фото: business-magazine.online
Теги: стартап конкурс
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