У Кременчуці велосипедисти 200 км долатимуть учасники «Le Tour de Kremenchuk»

Сьогодні, 09:29 Переглядів: 547 Коментарів: 2

2 жовтня у Кременчуці стартують велоперегони BRM 200 км «Le Tour de Kremenchuk». Велоперегони проводить клуб Kremenchuk Bicycle Club Андрій Шабашов за ліцензією Velo-Sport Sumy.

Цікаво, що організатори самостійно перевірили маршрут, закрутивши його так аби учасники мали змогу помилуватися красою Полтавщини.

- Маршрут бревету не складний, без великого набору висот, проходить по асфальтовим дорогам з невеликою інтенсивністю руху, але при цьому доволі мальовничими місцями: учасники побувають в Келеберді біля знакомитого пам'ятника Тарасу Бульбі та храму на скелі над Дніпром, на оглядовому майданчику в Світлогірському з видами на Камянське водосховище, побачать Зміїну гору, проїдуть по мосту через Ворсклу, побувають в Кобеляках, заїдуть до піраміди в Комендантівці, побачать відвали Єристівського ГЗК та роботу БелАЗів, та і просто отримають задоволення від рандонерського руху дорогами Полтавщини, - написав на своїй сторінці ексдепутат Кременчуцької міської ради Руслан Ульянов.

На контрольні пункти гонщики будуть приїжджати із своїми документами, де ставити там печатки.