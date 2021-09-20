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Кременчук, Спорт, Афіша

У Кременчуці велосипедисти 200 км долатимуть учасники «Le Tour de Kremenchuk»

Сьогодні, 09:29 Переглядів: 547 Коментарів: 2

 

Організатори самостійно перевірили маршрут

2 жовтня у Кременчуці стартують велоперегони BRM 200 км «Le Tour de Kremenchuk». Велоперегони проводить клуб Kremenchuk Bicycle Club Андрій Шабашов за ліцензією Velo-Sport Sumy.

Цікаво, що організатори самостійно перевірили маршрут, закрутивши його так аби учасники мали змогу помилуватися красою Полтавщини.

- Маршрут бревету не складний, без великого набору висот, проходить по асфальтовим дорогам з невеликою інтенсивністю руху, але при цьому доволі мальовничими місцями: учасники побувають в Келеберді біля знакомитого пам'ятника Тарасу Бульбі та храму на скелі над Дніпром, на оглядовому майданчику в Світлогірському з видами на Камянське водосховище, побачать Зміїну гору, проїдуть по мосту через Ворсклу, побувають в Кобеляках, заїдуть до піраміди в Комендантівці, побачать відвали Єристівського ГЗК та роботу БелАЗів, та і просто отримають задоволення від рандонерського руху дорогами Полтавщини, - написав на своїй сторінці ексдепутат Кременчуцької міської ради Руслан Ульянов.

На контрольні пункти гонщики будуть приїжджати із своїми документами, де ставити там печатки. 

0
Автор: Альона Душенко
Теги: велоспорт
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Коментарі: 2

800
evil:
Сьогодні, 09:45

Le Tour de Kremenchuk :facepalm:
Идея отличная, но к чему эти неуместные нелепые французские словоблудия?

то же самое из серии Мосье, же не манж па сис жур. Гебен зи мир битте этвас копек ауф дем штюк брод. 


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286
ulyanov:
Сьогодні, 10:53

Цитата: evil
к чему эти неуместные нелепые французские словоблудия?

До того, що бревети - це ліцензовані з боку Audax Club Parisien (ACP) ( заснований в 1904 році) велосипедні ультрамарафони з лімітом часу, які проводяться за правилами цього клубу. Назву маршруту обирають місцеві організатори, які, очевидно, цією назвою віддають данину шани родоначальникам цієї традиції.

 

Місцевий бревет проводиться в Кременчуці вперше після тривалої перерви. До речі, саме в Кременчуці проживає та працює Юрій Левковський - перший українець, який проїхав ультрамарафон Париж-Брест-Париж ( 1200 км за 90 годин) в 1999 році та був фактично засновником руху рандонерів в Україні.

 

На цей бревет вже зареєструвалось понад 20 учасників, з них лише четверо мають досвід проходження бреветів.


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