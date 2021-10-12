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Надзвичайні новини

Вчора кременнчуцькі рятувальники ліквідували дві пожежі на відкритій території

Сьогодні, 10:01 Переглядів: 375

 

Погоріло по гектару трави

11 жовтня о 14.10 на відкритій території поблизу вул. Мічуріна у Глобиному сталася пожежа. Її локалізували о 16.30, а ліквідували – о 16.44. Участь у ліквідації наслідків пожежі брали 3 чоловіки особового складу та 1 одиниця техніки.

Вогонь знищив 1 га сухої трави.

 

О 16.35 сталася пожежа на відкритій території поблизу смт Козельщина Кременчуцького району. Рятувальники локалізували пожежу о 17.23, а ліквідували – о 18.00. Участь у ліквідації наслідків пожежі брали 3 чоловіки особового складу та 1 одиниця техніки.

Вогонь знищив суху рослинність на площі близько 1 га.


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Автор: Руслана Горгола
Теги: пожежа
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