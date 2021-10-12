Сергiй Кулясов
Что произойдёт быстрее: ишак сдохнет или падишах помрёт?
Анна Коваленко
Пассивная агрессия. Что нужно знать о пассивно-агрессивном поведении.
Олександр Бондар
Медстраховка: про доцільність та нюанси
Лариса Гориславець
“Безпечне місто” чи “Поліцейське місто” - яким ви хочете бачити Кременчук?
Оксана Куляба
«Шпаргалка диабетика» или что и когда обязательно к проверке при сахарном диабете?
Анна Коваленко
Внутренний критик, что это и как работать?
Олександр Бондар
Чому страхова компанія не заплатила?
Анна Коваленко
Как научиться расслабляться или профилактика выгорания.
Сергiй Кулясов
Соблюдай информационную гигиену. Думай
Олександр Бондар
Страховка – це не оберіг. Це інвестиція в якісне та швиде відновлення.
Кременчук, Культура, Фотоколекція

На площі Перемоги відбулася георозвідка під будівництво храму

Сьогодні, 10:32 Переглядів: 2 705 Коментарів: 23

 

Будівництво храму відбудеться не скоро

На площі Перемоги проводять геологічно-вишукувальні роботи для будівництва собору. Настоятель Свято-Миколаївського храму ПЦУ Володимир Макогон розповів, що працівники провели георозвідку. Працівники свердлили отвір глибиною 14 метрів, який упирається у скелю. Вони зробили 2 буріння й засипали всі отвори. 

Настоятель запевнив ТелеграфЪ, що зараз розробляється проєкт, тому роботи з будівництва храму розпочнуться не раніше ніж за два роки. 

На площі залишилися жовті мітки, які показують розташування майбутнього храму. 

 

Фото: Артем Коваленко
5
Автор: Альона Душенко Фото: Артем Коваленко
Теги: будівництво храм
Читайте telegraf.in.ua в Google News

Коментарі: 23

763
Solenoid:
Сьогодні, 10:35

Вы чё? Охренели совсем? Нафига это капище в центре города? Где-то можно подписать петиции против этого? А где празднования и т.п проводить? Малёк гад разваливает и уничтожает город.


92 7
210
stronzo:
Сьогодні, 10:50

Мракобесие...

Если так чешется - на месте исполкома можно это сделать. При чём шансы, что вы будете услышаны и вам помогут - наверно даже выше в храмеlaughing


54 4
86
combat:
Сьогодні, 10:50

я не против храма, но поставьте его например возле речпорта, там куча места


54 2
191
canek:
Сьогодні, 10:58

Пипец! Прям по середине площади! У мера вообще бошку отбило!


55 1
2
hodytone:
Сьогодні, 11:06

Ещё в 2019 ходили на митинг против строительства этого храма в центре площади. С этими людьми невозможно разговаривать!
Это место намоленное и всё. ни на сантиметр нельзя сдвигать!


41 3
191
GAndy:
Сьогодні, 11:21

Господа! А давайте чего-то учиним, чтобы эти ... верующие шли куда дальше, а не в центре. Давайте бомбить депутатов. Давайте не дадим там строить. Что за дикость? Был памятник одному хрену, теперь другому.


37 4
25
Merkutsio:
Сьогодні, 11:34

А *** это позорище нужно посреди центральной площади?


25 3
1
Марічка:
Сьогодні, 11:42

Здуріли? Невже немає іншого місця для того храму? НАМ ХРАМ ПОСЕРЕД ПОЩІ НЕПОТРІБЕН!!!!!!!!


33 3
2
hodytone:
Сьогодні, 11:56

Цитата: combat

я не против храма, но поставьте его например возле речпорта, там куча места

НЕ-не-не. Такие аргументы разбиваются об "здесь место намоленное"


17 3
434
1
Kremen.Club:
Сьогодні, 12:05

 

Шел 21 год 21 века. Вместо школы строят церковь.

 

Будем как на западной. С утра до цэрквы, после обеда из цэрквы. И 90 дней из 180 раком у пана на клубнике или на конвейерах болты в стиралки крутить.


27 9
134
DarkFolko:
Сьогодні, 12:18

Каждой площади по храму!!!

Подскажите: сколько нужно мешков денег занести что б построить очередную хрень ПО СРЕДИНЕ ЦЕНТРАЛЬНОЙ ПЛОЩАДИ!!!???


21 3
3 703
1
zzzzzz:
Сьогодні, 12:44

Цитата: Kremen.Club
болты в стиралки крутить.
ну раз дома за болты не платят, будут там крутить-все правильно.


7 1
96
Минометчик Лёша:
Сьогодні, 12:46

Цитата: Kremen.Club
Будем как на западной. С утра до цэрквы, после обеда из цэрквы. И 90 дней из 180 раком у пана на клубнике или на конвейерах болты в стиралки крутить.
Ну так за це і стояв мойдан. 


15 16
467
JJAbrams:
Сьогодні, 12:57

Был ленин стал храм, прям аксиома Эскобара.

 

Кадило крутится, лавеха мутится. При чем заносить бабки можно сразу же, в 100 метрах приемное отделение. Место то рыбное, налоги не платятся.


12 2
479
Чувааак:
Сьогодні, 13:11

Знов молода команда винна?

 


8 1
89
rva:
Сьогодні, 13:31

Другого места для домика с фалосами не нашли.(


5 1
6
Лариса:
Сьогодні, 13:39

нужно провести опрос кременчужан  всех желающих голосовать за или против храма. Решение за горожанами, а не за продажными чиновниками.


16 1
434
1
Kremen.Club:
Сьогодні, 13:50

Цитата: zzzzzz
ну раз дома за болты не платят, будут там крутить-все правильно.

 

Польша хороша тем, что если ты ни к чему не стремишься, хочешь ходить на работу с 9 до 18 и выполнять однообразную работу, то там можно заработать больше, чем тут.

Но если ты готов работать сам на себя, готов каждый день совершенствовать свои навыки, учиться чему-то новому, то и тут можно жить неплохо.


1 8
130
Sanay:
Сьогодні, 14:00

Совсем уже поехавшие? Какой храм на центральной площади города?

 

Я не против храмов и т.д., но по моему он сгорит еще до открытия ибо не место там ему. Одумайтесь.


9 1
434
1
Kremen.Club:
Сьогодні, 14:11

А есть у кого схема где эту *** хотят поставить? Проект там какой-то с размерами. Еще ж забор какой-то захотят, чтобы под двери не срали и окна не били.


4 1
42
Snake1908:
Сьогодні, 14:14

Если хотите, чтобы свечи помогали - покупайте их в аптеке. 


5 1
2
KFC:
Сьогодні, 14:56

Люди на Марс собираются, а нас все в средневековье пытаются вернуть. «Безграмотным народом легче управлять!»


4 1
124
Lisbon:
Сьогодні, 15:09

Цитата: Марічка

Здуріли? Невже немає іншого місця для того храму? НАМ ХРАМ ПОСЕРЕД ПОЩІ НЕПОТРІБЕН!!!!!!!!

Так само думали ті прекрасні  люди які підірвали храм в 1943 році. Я так розумію Ви їм дуже вдячні. Тепер є де святкувати. До 1943 - десь 150 років кременчужани дуже страждали через кафедральний собор на своїй центральній площі. А також в Кременчуці занадто багато споруд за проектом Джакомо Кварнегі. - навіщо нам ще одна.


0 7

Інформація

Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Коментувати статтю можуть тільки зареєстровані користувачі.
Будь-ласка, УВІЙДІТЬ або ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:
﻿


Вверх