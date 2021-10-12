На площі Перемоги відбулася георозвідка під будівництво храму

Сьогодні, 10:32 Переглядів: 2 705 Коментарів: 23

На площі Перемоги проводять геологічно-вишукувальні роботи для будівництва собору. Настоятель Свято-Миколаївського храму ПЦУ Володимир Макогон розповів, що працівники провели георозвідку. Працівники свердлили отвір глибиною 14 метрів, який упирається у скелю. Вони зробили 2 буріння й засипали всі отвори.

Настоятель запевнив ТелеграфЪ, що зараз розробляється проєкт, тому роботи з будівництва храму розпочнуться не раніше ніж за два роки.

На площі залишилися жовті мітки, які показують розташування майбутнього храму.