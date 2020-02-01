Кременчуг

Ударний вертольот Росії обстріляв катер «Бердянськ» на якому був кременчужанин – балістична експертиза

Сегодня, 09:29 Просмотров: 514 Комментариев: 9

 

Представник України наголосив, що ці докази «чітко підтверджують агресивний та незаконний характер дій, які Росія здійснила в Чорному морі в листопаді 2018 року»

Балістична експертиза засвідчила, що катер «Бердянськ» був пробитий бронебійним снарядом, випущеним з російського вертольота Ка-52, що лише підтверджує агресивний характер нападу Російської Федерації на українські кораблі в листопаді 2018 року.


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Під час засідання форуму ОБСЄ зі співробітництва в галузі безпеки у Відні, 13 лютого, про це заявив заступник постійного представника України при міжнародних організаціях у Відні Ігор Лоссовський, передає «Укрінформ».

 

- Ми хотіли б звернути увагу делегацій на результати балістичної експертизи пошкоджень, завданих під час атаки на три українських кораблі та їхні екіпажі з боку Російської Федерації 25 листопада 2018 року. Ці кораблі було повернуто Росією до України в листопаді минулого року відповідно до обов’язкового наказу Міжнародного трибуналу з морського права. Пробоїна у бронетанковому катері «Бердянськ» виникла в результаті прямого попадання бронебійним снарядом, випущеним з ударного вертольота Ка-52 ВМФ Росії, – заявив Ігор Лоссовський.

 

Представник України наголосив, що ці докази «чітко підтверджують агресивний та незаконний характер дій, які Росія здійснила в Чорному морі в листопаді 2018 року».


Інші два кораблі, «Яни Капу» та «Нікополь», були відправлені на завод для ремонту. Українська делегація раніше вже надавала Форуму ОБСЄ з безпекового співробітництва детальну інформацію про серйозні пошкодження та факти мародерства, здійснені російською стороною на захоплених катерах, додав Лоссовський.


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0
Автор: Альона Душенко
Теги: моряки Богдан Головаш війна ООС Азовское море

Комментарии: 9

258
Кавоман:
Сегодня, 09:41

 " ... докази «чітко підтверджують агресивний та незаконний характер дій, які Росія здійснила в Чорному морі в листопаді 2018 року».

 

Та не може бути. Треба просто глибше подивитися в очі пуйлу


+1
3 367
Дмитрий:
Сегодня, 09:45

айяйяй

ох и флот у нас тряпочньій

"по нам стреляли" - "все видели ?"

вояки, блин

очередную медаль им


-5
156
Альона Душенко:
Сегодня, 10:10

Цитата: Дмитрий

айяйяй

ох и флот у нас тряпочньій

"по нам стреляли" - "все видели ?"

вояки, блин

очередную медаль им

 

Дмитро, пропоную Вам разом зі мною поїхати на передову й подивитися в очі "тряпочним", коли по Вас стрілятимуть, а Вам не можна буде відстрілюватися у відповідь.

 

Серед досвідчених військових були й студенти, які проходили практику, такі як Богдан Головаш. Вам, мабуть, ніколи не зрозуміти, коли вас обстрілюють з неба та моря, а ви навіть сховатися або втекти не маєте змоги. 


+4
3 375
zzzzzz:
Сегодня, 10:15

Цитата: Альона Душенко
пропоную Вам разом зі мною поїхати на передову
с дивана безопаснее же.


+3
2 291
Dmitriys:
Сегодня, 10:20

Катера плохие наверное разработаны ловить браконьеров, а вот для военнных действий как можем наблюдать они не предназначены но комуто нужно было отмыть деньги. Тоже самое что из бронетранспортерами за последние 5 лет сколько видов и моделей бло изготовлено??? десятки. Просто ктото очень хорошо зарабатывал на войне начиная с молотов заканчивая катерами. И вот что странно все катера отправили по суше а эти по морю? зачем? и что сказали если что не стрелять? нужно показать что они агресары а мы очередной раз жертвы? 


-4
3 367
Дмитрий:
Сегодня, 10:20

Цитата: Альона Душенко
Дмитро, пропоную Вам разом зі мною поїхати на передову й подивитися в очі "тряпочним", коли по Вас стрілятимуть, а Вам не можна буде відстрілюватися у відповідь.

где я сказал про "передову" ?

 

я привел конкретньій пример - "флот" в то время 11.2018 - ТАК понятно ?

 

ЧЕМ гордиться в ТОЙ ситуации ?? - медали прочие регалии - к ЧЕМУ ??

 

КОМУ на западе ета правда нужна - "по нас стріляли - ось вам докази" ? - им глубоко все равно на Украину - поетому себя САМИМ надо защищать

 

Ми хотіли б звернути увагу делегацій на результати балістичної експертизи пошкоджень... Представник України наголосив, що ці докази «чітко підтверджують агресивний та незаконний характер дій, які Росія ...


0
3 375
zzzzzz:
Сегодня, 10:33

Цитата: Dmitriys
ктото очень хорошо зарабатывал на войне
сейчас кто зарабатывает?


+1
156
Альона Душенко:
Сегодня, 10:38

Цитата: Dmitriys

... И вот что странно все катера отправили по суше а эти по морю? зачем? и что сказали если что не стрелять? нужно показать что они агресары а мы очередной раз жертвы? 

 

Пошуково-рятувальне судно «Донбас» та морський буксир «Корець» пройшли Керченську протоку трохи раніше, у вересні 2018 року. При цьому Військово-Морські Сили ЗСУ не просили дозволу у країни агресора, а реалізували своє право на вільне плавання Керченською протокою та Азовським морем згідно з Конвенцією ООН та міжнародними угодами. Тоді також були провокації з боку російських військових, які наближалися до нас на небезпечно близькі відстані. 


+1
2 291
Dmitriys:
Сегодня, 10:43

Цитата: zzzzzz

Цитата: Dmitriys
ктото очень хорошо зарабатывал на войне
сейчас кто зарабатывает?

а что сейчас? сейчас власть хочет разгрести то что натворили олигархи за последнии года да и сделать то что не делалили политики все года независимости. Зеленский хочет сделать страну успешной но ему не просто собрать хорошую команду за короткое время. А старые политики еслиб любили страну самиб помогали украине потомучто майданы собирать и вкидывать огромные деньги в рекламу и все остальное они могут, а вот стране помогать нет. Порошенко у власти с 1998 года и чтем он может похвастаться? что страна стала успешной? А Юля чем может похвастаться? Все они стали богаче и все они плевать хотели на страну их интересуют деньги.


0
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