Ударний вертольот Росії обстріляв катер «Бердянськ» на якому був кременчужанин – балістична експертиза

Сегодня, 09:29 Просмотров: 514 Комментариев: 9

Представник України наголосив, що ці докази «чітко підтверджують агресивний та незаконний характер дій, які Росія здійснила в Чорному морі в листопаді 2018 року»

Балістична експертиза засвідчила, що катер «Бердянськ» був пробитий бронебійним снарядом, випущеним з російського вертольота Ка-52, що лише підтверджує агресивний характер нападу Російської Федерації на українські кораблі в листопаді 2018 року.





Під час засідання форуму ОБСЄ зі співробітництва в галузі безпеки у Відні, 13 лютого, про це заявив заступник постійного представника України при міжнародних організаціях у Відні Ігор Лоссовський, передає «Укрінформ».

- Ми хотіли б звернути увагу делегацій на результати балістичної експертизи пошкоджень, завданих під час атаки на три українських кораблі та їхні екіпажі з боку Російської Федерації 25 листопада 2018 року. Ці кораблі було повернуто Росією до України в листопаді минулого року відповідно до обов’язкового наказу Міжнародного трибуналу з морського права. Пробоїна у бронетанковому катері «Бердянськ» виникла в результаті прямого попадання бронебійним снарядом, випущеним з ударного вертольота Ка-52 ВМФ Росії, – заявив Ігор Лоссовський.

Представник України наголосив, що ці докази «чітко підтверджують агресивний та незаконний характер дій, які Росія здійснила в Чорному морі в листопаді 2018 року».





Інші два кораблі, «Яни Капу» та «Нікополь», були відправлені на завод для ремонту. Українська делегація раніше вже надавала Форуму ОБСЄ з безпекового співробітництва детальну інформацію про серйозні пошкодження та факти мародерства, здійснені російською стороною на захоплених катерах, додав Лоссовський.



