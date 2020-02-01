Ударний вертольот Росії обстріляв катер «Бердянськ» на якому був кременчужанин – балістична експертиза

Представник України наголосив, що ці докази «чітко підтверджують агресивний та незаконний характер дій, які Росія здійснила в Чорному морі в листопаді 2018 року»
Балістична експертиза засвідчила, що катер «Бердянськ» був пробитий бронебійним снарядом, випущеним з російського вертольота Ка-52, що лише підтверджує агресивний характер нападу Російської Федерації на українські кораблі в листопаді 2018 року.
Під час засідання форуму ОБСЄ зі співробітництва в галузі безпеки у Відні, 13 лютого, про це заявив заступник постійного представника України при міжнародних організаціях у Відні Ігор Лоссовський, передає «Укрінформ».
Представник України наголосив, що ці докази «чітко підтверджують агресивний та незаконний характер дій, які Росія здійснила в Чорному морі в листопаді 2018 року».
Інші два кораблі, «Яни Капу» та «Нікополь», були відправлені на завод для ремонту. Українська делегація раніше вже надавала Форуму ОБСЄ з безпекового співробітництва детальну інформацію про серйозні пошкодження та факти мародерства, здійснені російською стороною на захоплених катерах, додав Лоссовський.