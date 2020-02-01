Суд зобов'язав МОЗ розробити норми харчування у садочках для дітей з лактазною недостатністю

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Таке рішення було ухвалене після того, як мама 4-річної дитини звернулася з відповідним позовом до Окружного адміністративного суду Києва у травні 2019 року

Окружний адміністративний суд Києва зобов'язав Міністерство охорони здоров'я розробити норми харчування у дитячих садочках для дітей з лактазною недостатністю*. Як повідомила пресслужба суду, таке рішення було ухвалене після того, як мама 4-річної дитини звернулася з відповідним позовом до Кабінету Міністрів України та МОЗ України у травні 2019 року.





Дослідивши всі обставини справи, суд визнав протиправною бездіяльність Міністерства охорони здоров’я щодо невжиття заходів для розроблення норм харчування та норм заміни продуктів за енергоцінністю у садочках для дітей з лактазною недостатністю. У своєму рішенні суд зобов’язав МОЗ розробити вищевказані норми для дошкільнят.





*Лактазна недостатність – це непереносимість лактози, основного вуглеводу молочних продуктів. Лактаза – фермент, який виробляється на ворсинках тонкого кишківника. При порушенні утворення цього фермента або пошкодженні ворсинок, тобто при недостатності лактази, починається процес бродіння, що проявляється здуттям живота та проносом в найкоротший термін після вживання молочних продуктів.