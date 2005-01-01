Підозрюваним у вбивстві мера Бабаєва та судді Лободенка продовжили тримання під вартою

Сегодня, 10:32 Просмотров: 163 Комментариев: 1

13 лютого колегія суддів Гадяцького районного суду продовжила строк запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою на 60 діб підозрюваним у вбивстві мера Олега Бабаєва та судді Автозаводського районного суду Олександра Лободенка. Мова йде про обвинувачених Олександра Мельника, Олександра Крижановського та Ігоря Куника. Про це йдеться на сайті Гадяцького районного суду.





Відмовили у задоволенні клопотань захисників обвинувачених щодо зміни запобіжного заходу на інший, не пов'язаний з триманням під вартою.





Нагадаймо, Ігор Пасічний пішов на угоду зі слідством. Пасічний визнав свою вину та згодився на 10 років позбавлення волі.