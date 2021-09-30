Як поліція перевірятиме COVID-сертифікати у випадку запровадження локдану

Сьогодні, 08:28 Переглядів: 1 123 Коментарів: 4

Розробка та встановлення програмного забезпечення на планшети поліцейських відбувається у партнерстві з Міністерством цифрової трансформації. На це Ігор Клименко звернув увагу в авторській статті для «Інтерфакс-Україна» .

Голова Національної поліції України зазначив, що під час можливого локдауну для вакцинованих осіб обмежень буде менше. Проте компетентні органи мають право перевіряти чинність, документів, які підтверджують факт вакцинації людини.

- Кожен сертифікат та довідка про COVID-вакцинацію має унікальний QR-код, який підтверджує достовірність медичного документа. І компетентні органи мають право перевіряти їх чинність – це Держпродспоживслужба, органи місцевої влади тощо. І Національна поліція також є в цьому списку, хоча й не визначена відповідальною в цьому процесі, - зазначив Ігор Клименко.

Відтак фахівці Нацполіції спільно з Міністерством цифрової трансформації розробили та розпочали інтеграцію відповідного програмного забезпечення на планшети поліцейських. Це дасть змогу правоохоронцям швидко та безперебійно перевірити сертифікат в «Дії» або сканувати паперовий його варіант.

- Приблизно так, як працює зараз перевірка водійських посвідчень. За декілька днів цей процес повністю налагодиться, - повідомив Ігор Клименко.



