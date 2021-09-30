Як поліція перевірятиме COVID-сертифікати у випадку запровадження локдану

Розробка та встановлення програмного забезпечення на планшети поліцейських відбувається у партнерстві з Міністерством цифрової трансформації. На це Ігор Клименко звернув увагу в авторській статті для «Інтерфакс-Україна».
Голова Національної поліції України зазначив, що під час можливого локдауну для вакцинованих осіб обмежень буде менше. Проте компетентні органи мають право перевіряти чинність, документів, які підтверджують факт вакцинації людини.
Відтак фахівці Нацполіції спільно з Міністерством цифрової трансформації розробили та розпочали інтеграцію відповідного програмного забезпечення на планшети поліцейських. Це дасть змогу правоохоронцям швидко та безперебійно перевірити сертифікат в «Дії» або сканувати паперовий його варіант.
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