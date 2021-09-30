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Як поліція перевірятиме COVID-сертифікати у випадку запровадження локдану

Сьогодні, 08:28 Переглядів: 1 123 Коментарів: 4

 

Розробили спеціальний застосунок

Розробка та встановлення програмного забезпечення на планшети поліцейських відбувається у партнерстві з Міністерством цифрової трансформації. На це Ігор Клименко звернув увагу в авторській статті для «Інтерфакс-Україна».

Голова Національної поліції України зазначив, що під час можливого локдауну для вакцинованих осіб обмежень буде менше. Проте компетентні органи мають право перевіряти чинність, документів, які підтверджують факт вакцинації людини.

- Кожен сертифікат та довідка про COVID-вакцинацію має унікальний QR-код, який підтверджує достовірність медичного документа. І компетентні органи мають право перевіряти їх чинність – це Держпродспоживслужба, органи місцевої влади тощо. І Національна поліція також є в цьому списку, хоча й не визначена відповідальною в цьому процесі, - зазначив Ігор Клименко.

Відтак фахівці Нацполіції спільно з Міністерством цифрової трансформації розробили та розпочали інтеграцію відповідного програмного забезпечення на планшети поліцейських. Це дасть змогу правоохоронцям швидко та безперебійно перевірити сертифікат в «Дії» або сканувати паперовий його варіант.

- Приблизно так, як працює зараз перевірка водійських посвідчень. За декілька днів цей процес повністю налагодиться, - повідомив Ігор Клименко.


0
Автор: Руслана Горгола
Теги: поліція COVID-сертифікат сертифікати
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Коментарі: 4

499
ankrem:
Сьогодні, 08:33

А пластиковые сами то привиты ?


11 5
193
Marshall:
Сьогодні, 09:28

а спид-сертификаты или туберкулёз-айди не будут вводить? или у нас только ковидло смертельно? а трипер-аусвайс будет?
задрали со своим ковидлом...


17 8
761
Solenoid:
Сьогодні, 10:45

Какая Дия? Более глючного и кривого приложения не существет. Зайдите и почитайте коменты на гуглплей. Он через одного показывает инфу, а сертификаты вообще у единиц. Хотя они есть.


3 1
93
ww:
Сьогодні, 11:54

Це прикол? Поліція мала штрафувати тих, хто маски не носить. Цього ніхто не робив і не робить. А можна так казну міста поповнити було)

Так що  яка там перевірка сертифікатів...


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