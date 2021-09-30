У Кременчуці перепоховали останки двох героїв-ополченців

Сьогодні, 09:03 Переглядів: 357

Вчора, 29 вересня, у Кременчуці в День визволення міста від нацистських загарбників перепоховали останки двох невідомих ополченців. Про це повідомляє пресслужба мерії Кременчука.

Свій останній притулок перші захисники кременчуцької землі знайшли у братській могилі Крюківського кладовища поруч із такими самими героями, які майже на місяць затримували вторгнення до Кременчука.

Участь в урочистому перепохованні останків геройські загиблих ополченців взяли міський голова Віталій Малецький та його заступники, депутати різних рівнів, ветеранська спільнота міста та кременчужани.

Панахиду провів Настоятель Свято-Миколаївського собору Володимир Макагон. Перепоховання останків провели під залпи салюту та з військовими почестями.

Зауважимо, що останки двох ополченців кременчуцької дивізії знайшли у травні цього року на Деївській горі в районі кургану «Гостра Могила». Спеціалісти встановили, що бійцям на момент смерті було по 60 років. Документів при них не було.