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Надзвичайні новини

Вчора на проспекті Лесі Українки горіла «копійка»

Сьогодні, 09:29 Переглядів: 495

 

Ніхто не постраждав

29 вересня о 16.46 на просп. Лесі Українки загорівся ВАЗ 21011, повідомляє пресслужба ДСНС.

Вогнеборці, які прибули на виклик, відразу приступили до гасіння. Пожежу локалізували о 16.57, а о 17.08 – ліквідували. Травмованих та загиблих немає.

Вогонь знищив відсік двигуна, передню решітку, лобове скло, панель керування, переднє сидіння, облицювання салону. Все ж авто врятували від повного знищення полум’ям.

До гасіння залучалися 5 чоловік особового складу 14-ї державної пожежно-рятувальної частини та 1 одиниця техніки.

Причина пожежі встановлюється.

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Автор: Руслана Горгола
Теги: пожежа
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