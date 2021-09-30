Вчора на проспекті Лесі Українки горіла «копійка»

29 вересня о 16.46 на просп. Лесі Українки загорівся ВАЗ 21011, повідомляє пресслужба ДСНС.
Вогнеборці, які прибули на виклик, відразу приступили до гасіння. Пожежу локалізували о 16.57, а о 17.08 – ліквідували. Травмованих та загиблих немає.
Вогонь знищив відсік двигуна, передню решітку, лобове скло, панель керування, переднє сидіння, облицювання салону. Все ж авто врятували від повного знищення полум’ям.
До гасіння залучалися 5 чоловік особового складу 14-ї державної пожежно-рятувальної частини та 1 одиниця техніки.
Причина пожежі встановлюється.
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