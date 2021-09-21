300 000 грн необхідно терміново зібрати, щоб врятувати життя мамі двох діток Катерині Бродель

Майже рік молода матуся двох діток Катерина Бродель бореться з тяжкою недугою. Позаду десятки різноманітних обстежень, декілька операцій, 6 блоків хіміотерапії.
Але рак кишківника не відступає. І більше того, метастази проникли в інші органи. Зараз потрібні ще дві операції: одна на кишківнику, друга пов’язана із жіночими органами. Є вже київська клініка, яка готова провести їх. Але власне операції і довготривала реабілітація після них вартісні. У родини закінчились всі фінансові запаси.
На операцію і реабілітацію потрібні 300 000 грн. Час збору коштів обмежений.
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