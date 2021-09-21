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300 000 грн необхідно терміново зібрати, щоб врятувати життя мамі двох діток Катерині Бродель

Сьогодні, 16:03 Переглядів: 1 012

 

У жінки 4 стадія раку - необхідна допомога

Майже рік молода матуся двох діток Катерина Бродель бореться з тяжкою недугою. Позаду десятки різноманітних обстежень, декілька операцій, 6 блоків хіміотерапії.

Мама двох діток Катерина Бродель потребує допомоги у боротьбі з раком

Але рак кишківника не відступає. І більше того, метастази проникли в інші органи. Зараз потрібні ще дві операції: одна на кишківнику, друга пов’язана із жіночими органами. Є вже київська клініка, яка готова провести їх. Але власне операції і довготривала реабілітація після них вартісні. У родини закінчились всі фінансові запаси.

- Я знову вимушена просити допомоги. Час невпинно стікає, операції потрібно проводити терміново. Кожна копійка важлива. Так хочеться здолати цю хворобу, щоб далі жити нормальними життям, радіти успіхам моїх діток. Адже вони - сенс мого життя. Я не уявляю, як житимуть без мене, - говорить Катерина.

На операцію і реабілітацію потрібні 300 000 грн. Час збору коштів обмежений.

Картка «Приватбанку» 5168 7574 1997 0712 (Катерина Бродель)
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Автор: Альона Душенко
Теги: допомога благодійність
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