На Полтавщині чоловіка оштрафували на півмільйона за 14 разів п'яної їзди

Сьогодні, 07:07 Переглядів: 623 Коментарів: 2

Жодного з попередніх штрафів чоловік не сплатив, тому суд підсумував суми і зобов'язав його сплатити 550 800 грн штрафів

Жителя Полтавської області за 4 роки 14 разів впіймала поліція на управлінні автомобілем у нетверезому стані. Загальна сума штрафів - 551 000 гривень, але порушник жодного зі штрафів не сплатив, повідомляє Корреспондент.

Великобагачанський районний суд оштрафував Костянтина Писаренка, який у 14-й раз за 4 роки сів п'яним за кермо. Суддя призначив порушнику 51 000 грн штрафу і вкотре позбавив водійських прав на 10 років. Загальна сума боргу, яку має сплатити Писаренко, - більш як півмільйона гривень.

Згідно з Єдиним державним реєстром судових рішень, Костянтин Писаренко щонайменше з 2012 року практикував керування транспортними засобами нетверезим. Протягом 3 років чоловіка кілька разів затримували п'яним за кермом скутера і мопеда. У 2014 році його притягли до відповідальності за наркозлочин, тому протягом наступних 3 років Писаренко фізично не міг керувати транспортними засобами в нетверезому стані.

А ось після виходу з колонії, з 2017 року чоловіка систематично зупиняли патрульні в стані алкогольного сп'яніння. До серпня 2021 року Писаренко отримав 13 штрафів і 12 разів був позбавлений водійського посвідчення на 10 років. Жодного штрафу порушник не сплатив.

Останній раз патрульні зупинили Писаренка 24 серпня 2021 року. Він був п'яним за кермом автомобіля ВАЗ 21011.

Тепер Писаренко має сплатити 550 800 грн штрафів і судовий збір - 454 грн. Автомобіль у Писаренка не конфісковували, тому що він йому не належить.