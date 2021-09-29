На Молодіжному підрізали двох чоловіків

Вчора, 23:20 Переглядів: 935

29 вересня близько 22.00 на Молодіжному підрізали двох чоловіків. Як повідомляють очевидці у соцмережах, один з чоловіків помер на місці, а іншого госпіталізували.

У пресслужбі поліції повідомили лише, що скоєно тяжкий злочин. На місці працює слідчо-оперативна група, яка встновлює обставини події.

Поліція просить свідків чи водіїв, чиї відеореєстратори зафіксували інцидент у районі зупинки «Техучилище», надати інформацію до Кременчуцького РУП +380 (98) 739 26 30 чи будь-яким зручним способом.