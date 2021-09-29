Анна Коваленко
Внутренний критик, что это и как работать?
Олександр Бондар
Чому страхова компанія не заплатила?
Анна Коваленко
Как научиться расслабляться или профилактика выгорания.
Сергiй Кулясов
Соблюдай информационную гигиену. Думай
Олександр Бондар
Страховка – це не оберіг. Це інвестиція в якісне та швиде відновлення.
Юлія Дукач
«Вместороссия» - чого насправді хоче Росія від України
Оксана Куляба
Что должно быть у каждого человека с установленным диагнозом сахарный диабет ?
Лариса Гориславець
Традиції офіційного протоколу мерії: якщо жінку можна «сховати» - її «ховають»
Ольга Тіщенко
Чи платити податок на нерухомість власникам «зайвих» квадратних метрів
Оксана Куляба
Впервые выявленный сахарный диабет. Алгоритм действий.
Кременчук, Коронавірус / Карантин

У Кременчуці зареєстрували 21 новий випадок коронавірусу

Сьогодні, 22:07 Переглядів: 207

 

Одужало 16 пацієнтів

29 вересня в Кременчуці зареєстрували 21 новий випадок захворювання на коронавірус, повідомляє пресслужба мерії.

Захворіли 30 жінок віком від 20 до 90 років та 8 чоловіків віком від 35 до 71 років. Із них 19 перебувають на амбулаторному лікуванні, а 2 - лікуються в інфекційному шпиталі.

Всього в інфекційному шпиталі лікується 54 пацієнта. По всіх випадках проводяться епідемічні розслідування. З'ясовується коло контактних осіб.

Одужало 16 пацієнтів.

Всього від початку пандемії зареєстрували 9 793 випадки хвороби: одужав 9 291 кременчужанин, а 280 померли.

0
Автор: Руслана Горгола
Теги: коронавірус заболеваемость статистика
Читайте telegraf.in.ua в Google News

Інформація

Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Коментувати статтю можуть тільки зареєстровані користувачі.
Будь-ласка, УВІЙДІТЬ або ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:
﻿


Вверх