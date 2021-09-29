У Кременчуці зареєстрували 21 новий випадок коронавірусу

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29 вересня в Кременчуці зареєстрували 21 новий випадок захворювання на коронавірус, повідомляє пресслужба мерії.

Захворіли 30 жінок віком від 20 до 90 років та 8 чоловіків віком від 35 до 71 років. Із них 19 перебувають на амбулаторному лікуванні, а 2 - лікуються в інфекційному шпиталі.

Всього в інфекційному шпиталі лікується 54 пацієнта. По всіх випадках проводяться епідемічні розслідування. З'ясовується коло контактних осіб.

Одужало 16 пацієнтів.

Всього від початку пандемії зареєстрували 9 793 випадки хвороби: одужав 9 291 кременчужанин, а 280 померли.