В Кременчуці з'явилася ще одна легенда: унікальний поштовий штемпель

Сьогодні, 19:06 Переглядів: 279 Коментарів: 1

Тепер мешканці міста можуть ставити штемпель «Пливе щука з Кременчука» на конвертах, аби про нашу легенду дізнався увесь світ

В Кременчуцькій міській художній галереї 29 вересня мешканці міста стали свідками одразу двох урочистих подій. По-перше, там відбулася церемонія введення в обіг нової марки №1956 під назвою «Місто Кременчук, Полтавська область» із серії «Герби міст, селищ та сіл України». А по-друге – презентували спеціальний штемель зі переводною датою під назвою «Кременчук – місто легенд».

Погашення штемпелю одночасно пройшло в Кременчуці, Києві і Бахмуті. А ще «Укрпошта» випустила спеціальний конверт, який можна буде придбати у центральному відділенні міста.

- Це унікальна подія, тому що штемпель презентує нашу нематеріальну духовну спадщину, - розповіла мисткиня Оксана Бойко на відкритті церемонії, - У 2020 році Кременчук переміг у конкурсі на елемент нематеріальної культурної спадщини. Відтепер імідж нашого міста, духовна скарбниця і все, що направлено на створення нашого туристичного і культурного потенціалу, може бути пов'язано з нашими легендами.

На урочистому погашенні штемпеля та церемонії введення в обіг марки був присутній голова асоціації філателістів міста Кременчук Володимир Скляр.

- Тепер можна приходити на «Укрпошту» і просити поставити штемпель «Пливе щука з Кременчука». Цей штемпель розійдеться по всьому світу, і люди будуть знати, що ми не тільки місто вагонобудівників та кразівців, а й місто справді легендарне, - сказав пан Скляр.

Відвідав художню галерею і міський голова Кременчука Віталій Малецький, який висловив сподівання, що в майбутньому може з'явиться ціла колекція марок, кожна з яких відповідала б одній легенді.

- Я впевнений, що в книзі «Легенди Кременчука» є багато мотивів, що можуть надихнути художників, які малюють марки, - зазначив пан Малецький.

Церемонія погашення штемпелю та марки пройшла в урочистій і водночас дружній атмосфері: Оксана Бойко, Володимир Скляр, директор Полтавської дирекції «Укрпошти» Юрій Набасов, керівник Центрального відділення «Укрпошти» Кременчука Андрій Богомаз та мер міста Віталій Малецький одночасно зробили відтиски на конвертах. Наприкінці церемонії усі причетні залишили на пам'ятних конвертах побажання нашому місту.