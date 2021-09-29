В Кременчуці з'явилася ще одна легенда: унікальний поштовий штемпель

Тепер мешканці міста можуть ставити штемпель «Пливе щука з Кременчука» на конвертах, аби про нашу легенду дізнався увесь світ
В Кременчуцькій міській художній галереї 29 вересня мешканці міста стали свідками одразу двох урочистих подій. По-перше, там відбулася церемонія введення в обіг нової марки №1956 під назвою «Місто Кременчук, Полтавська область» із серії «Герби міст, селищ та сіл України». А по-друге – презентували спеціальний штемель зі переводною датою під назвою «Кременчук – місто легенд».
Погашення штемпелю одночасно пройшло в Кременчуці, Києві і Бахмуті. А ще «Укрпошта» випустила спеціальний конверт, який можна буде придбати у центральному відділенні міста.
На урочистому погашенні штемпеля та церемонії введення в обіг марки був присутній голова асоціації філателістів міста Кременчук Володимир Скляр.
Відвідав художню галерею і міський голова Кременчука Віталій Малецький, який висловив сподівання, що в майбутньому може з'явиться ціла колекція марок, кожна з яких відповідала б одній легенді.
Церемонія погашення штемпелю та марки пройшла в урочистій і водночас дружній атмосфері: Оксана Бойко, Володимир Скляр, директор Полтавської дирекції «Укрпошти» Юрій Набасов, керівник Центрального відділення «Укрпошти» Кременчука Андрій Богомаз та мер міста Віталій Малецький одночасно зробили відтиски на конвертах. Наприкінці церемонії усі причетні залишили на пам'ятних конвертах побажання нашому місту.
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