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Надзвичайні новини

На Полтавщині судитимуть колишнього заступника начальника відділення поліції, який попався на хабарництві

Сьогодні, 18:33 Переглядів: 348 Коментарів: 1

 

Працівник поліції вимагав 40 тис. грн від директора товариства

Прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт стосовно колишнього заступника начальника одного з відділень поліції Полтавщини, якому інкримінують вимагання хабаря (ч.3 ст.368 КК України).

За даними слідства, перебуваючи на посаді, працівник поліції вимагав 40 тис. грн від директора товариства за закриття кримінального провадження стосовно останнього та не перешкоджання у подальшому його господарській діяльності, пов’язаній із заготівлею деревини.

Після перерахування на картку експравоохоронця 8 тис. грн його затримали.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювало територіальне управління Державного бюро розслідувань, розташоване у Полтаві. 

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Автор: Руслана Горгола
Теги: хабар прокуратура
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Коментарі: 1

126
adf007:
Сьогодні, 19:24

Я как Ванга предсказываю ему дадут условно полгода


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