На Полтавщині судитимуть колишнього заступника начальника відділення поліції, який попався на хабарництві

Сьогодні, 18:33 Переглядів: 348 Коментарів: 1

Прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт стосовно колишнього заступника начальника одного з відділень поліції Полтавщини, якому інкримінують вимагання хабаря (ч.3 ст.368 КК України).

За даними слідства, перебуваючи на посаді, працівник поліції вимагав 40 тис. грн від директора товариства за закриття кримінального провадження стосовно останнього та не перешкоджання у подальшому його господарській діяльності, пов’язаній із заготівлею деревини.

Після перерахування на картку експравоохоронця 8 тис. грн його затримали.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювало територіальне управління Державного бюро розслідувань, розташоване у Полтаві.