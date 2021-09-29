Скандал у ОПЗЖ: Ілля Кива «виганяє» з партії депутата Полтавської облради Руслана Телятника (додано)

Сьогодні, 18:01 Переглядів: 8 979 Коментарів: 8

Сам Телятник у відповідь заявив, що «Кива ніхто і звуть його ніяк»

Кива знайшов «зрадників» у ОПЗЖ

У Полтаві розвивається скандал у лавах ОПЗЖ. У місті з`явився намет з логотипом партії ОПЗЖ, де роздають листівки із прізвищами тих, хто, на думку нардепа Іллі Киви, є зрадником. Таке повідомлення та фото з'явилося у телеграм-каналі «Фонтан за мільйон».

У «зрадники», за версією Киви, потрапив і кременчужанин, депутат Полтавської облради Руслан Телятник.

Фото: «Фонтан за мільйон»

«...зрадники Опозиційної Платформи — За Життя» виключені з нашої партії і будуть позбавлені депутатських мандатів», - йдеться у виданні, яке роздають від імені ОПЗЖ.

Чи дійсно в обласній організації конфлікт — і Руслана Телятника виключають із лав партії? «ТелеграфЪ» зв'язався з Русланом Телятником та отримав його коментар. Про газети Киви та намети він уже був обізнаний, хоча й перебуває нині на відпочинку.

За словами Телятника, Кива не має жодного відношення до голови обласної ОПЗЖ, і всі його бажання виключити когось із лав партії - «примхи» самого Киви.

- Виключити з партії — це нереально і неможливо. Чому? Тому що Кива ніхто і звуть його ніяк... Я йому сказав: по-перше, нехай вивчає регламент і діє згідно з законом. По-друге, побігли всі люди від нього — це депутати Полтавської районної ради, депутати різних рівнів. Але я ніколи не писав заяву, щоб вступити в групу Іллі Киви, яку очолює Олег Понкратьєв. На цій сесії (Полтавської облради — ред.) я розповім їм все, розкладу все по поличках. Кива не має ніяких повноважень для того, щоб когось виключити з партії (або депутатства) або включити. .. Є лідер — Юрій Бойко, і тому йому вирішувати, кого виключати з партії, а кого не виключати. І нехай Кива не має ілюзій, його ніхто не поважає... Він намалював собі якісь ілюзії, що має відношення до Полтавщини. Але його «хочеться» може не співпадати з дійсністю, - прокоментував Руслан Телятник.

Не поділили Карлівку

Підґрунтя скандалу в ОПЗЖ Полтавщини за участю Киви — його відеозвернення про те, що він хотів сформувати команду на перевибори до Карлівської міської ради. Oднак, за словами Киви, голова Полтавської обласної організації партії (кременчужанин — ред.) Олег Сазонов, з відома співголови Стратегічної ради партії Юрія Бойка, продав франшизу ОПЗЖ місцевому бізнесмену. Про цей скандал з тим, як «не поділили» Карлівку, писало видання «Полтавщина» , розмістивши відео зі зверненням Киви до Бойка на своєму ютуб-каналі.

Зокрема, Кива заявляє, що Карлівку віддали в «зону відповідальності» крилу партії, яке представлене співголовами Стратегічної ради Віктором Медведчуком та Вадимом Рабіновичем (а не крилу, яке представлене Сергієм Льовочкіним та Юрієм Бойком). Сам Кива належить до крила Медведчука-Рабиновича.

- Сазонов, який є вашим представником і номінально де-юре керівником області продав франшизу нашої партії місцевому бізнесмену? У мене питання: що мені потрібно сказати чи зробити, щоб моя діяльність не обнулялася комерційними діями окремих під***сів? - заявив Кива.

«За нашою інформацією, «місцевий бізнесмен» зі звернення нардепа — це Юрій Кобченко, який у 2020 році невдало балотувався депутатом в облраду від «Слуги народу», - пише «Полтавщина».

Натомість Руслан Телятник каже, що Кива не має жодного відношення до обласної організації ОПЗЖ, яку очолює Олег Сазонов, а в самій організації ніякого конфлікту немає. Згодом Телятник знову зв'язався з нами, щоб висловити свою «особисту думку» про Киву (мовою оригіналу):

- Кива - дивний персонаж. Людина, яка, по переконливим свідченням ряду ЗМІ і опублікованих документів, звертався за допомогою до психіатрів. А ще він фігурант ряду кримінальних справ. Тобто Кива - це або діагноз, або Кримінальний Кодекс. Можливо, те й інше разом. Більше він ніяк не відомий. А я не лікар, щоб коментувати діагноз або поведінку хворої людини. І я не прокурор, щоб коментувати його кримінальні витівки. Зазначу одне: цей феєричний... персонаж регулярно протиставляє себе суспільству. Тому конфлікт з Державою для нього неминучий.

Раніше про діагноз Киви (справжній або як відмазку в суді за хабар) йшлося в розслідуванні «Наших грошей» .

Судячи із того, як публічно посварилися члени ОПЗЖ, продовження внутрішньопартійного скандалу на сесії Полтавської облради неминуче.

Додано

Після виходу матеріалу з нами зв'язалася прессекретар Іллі Киви та попросила скористатися правом на відповідь депутату облради від ОПЗЖ Руслану Телятнику. Та надіслала відеокоментар Іллі Киви.

«За нарушение устава, за политическую проституцию, за аферизм, Телятник уже на ближайшем стратегическом совете будет исключён из рядов партии, будет лишён мандата областного депутата», - стверджує Кива (повний текст у відео).

Щоб остаточно з`ясувати ситуацію з політичним конфліктом в лавах ОПЗЖ, і чи, дійсно стоїть питання про виключення Руслана Телятника з партії, ТЪ звернувся до голови Полтавської обласної організації Олега Сазонова. Ми намагалися отримати й коментар співголови політичної партії ОПЗЖ Юрія Бойка.

Олег Сазонов відповів, що як голова обласного осередку партії жодних претензій до Руслана Телятника не має — як не має їх і обласний осередок ОПЗЖ.

- Як він (Ілля Кива — ред.) може «прибирати» Руслана Телятника, коли він не має на це права? Що за газети він (Кива — ред.) надрукував — я не знаю, і я (ні я, ні обласний осередок) ніякого відношення до цього не маємо. Як він може Телятника «прибирати» чи робити «зрадником», коли його обирали люди, він є депутатом обласної ради. І якби його виключали — я б його виключав. До Телятника в мене жодних претеннзчій немає. Він виконує свої обов'язки, спілкується з мешканцями, людьми, громадою. Нічого поганого про нього сказати не можу.

Ми зв'язалися з приймальною співголови ОПЗЖ Юрія Бойка — та лідера партії на місці не виявилося. Нам пообіцяли, що з ним ми зможемо зв'язатися завтра. Коментар буде додано тільки-но ми його отримаємо.