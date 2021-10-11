Сергiй Кулясов
Что произойдёт быстрее: ишак сдохнет или падишах помрёт?
Анна Коваленко
Пассивная агрессия. Что нужно знать о пассивно-агрессивном поведении.
Олександр Бондар
Медстраховка: про доцільність та нюанси
Лариса Гориславець
“Безпечне місто” чи “Поліцейське місто” - яким ви хочете бачити Кременчук?
Оксана Куляба
«Шпаргалка диабетика» или что и когда обязательно к проверке при сахарном диабете?
Анна Коваленко
Внутренний критик, что это и как работать?
Олександр Бондар
Чому страхова компанія не заплатила?
Анна Коваленко
Как научиться расслабляться или профилактика выгорания.
Сергiй Кулясов
Соблюдай информационную гигиену. Думай
Олександр Бондар
Страховка – це не оберіг. Це інвестиція в якісне та швиде відновлення.
Кременчук

Кременчуцьких учнів закликають взяти участь у щорічному конкурсі «‎Мої права»

Сьогодні, 18:01 Переглядів: 60

 

Кращі роботи роздрукують у тематичному календарі

В Кременчуці 11 жовтня розпочався прийом робіт на щорічний конкурс малюнків «Мої права».
Конкурс проводиться серед молоді, яка навчається в закладах загальної середньої та позашкільної освіти Кременчуцької міської територіальної громади. Роботи на участь у конкурсі можна надсилати до 19 листопада.

На конкурс подаються художні роботи на правову тематику стосовно реалізації основних положень Конвенції ООН про права дитини, виконані на папері формату А-3. Техніка виконання: гуаш, акварель, олівець та інше. Роботи повинні бути оформлені в паспарту.

На зворотному боці кожної конкурсної роботи необхідно зазначити (українською мовою):

  • назву роботи;
  • прізвище, ім’я, по батькові та вік автора роботи;
  • навчальний заклад;
  • контактний телефон.

Роботи будуть оцінюватися у 3 вікових категоріях:

  • І категорія – 6-10 років;
  • ІІ категорія – 11-14 років;
  • ІІІ категорія – 15-17 років.

Кращі роботи роздрукують у тематичному календарі та розповсюджуватимуть у закладах загальної середньої, позашкільної освіти та інших установах Кременчуцької міської територіальної громади.

Роботи просять надсилати за адресою: Кременчук, площа Перемоги, 2, Департамент у справах сімей та дітей Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області, каб. 114.

Усі деталі можна дізнатися за телефонами: 73-12-83, 098-839-11-61.

0
Автор: Тамара Зінченко
Теги: конкурс малюнки права
Читайте telegraf.in.ua в Google News

Інформація

Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Коментувати статтю можуть тільки зареєстровані користувачі.
Будь-ласка, УВІЙДІТЬ або ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:
﻿


Вверх