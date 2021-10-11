Кременчуцьких учнів закликають взяти участь у щорічному конкурсі «‎Мої права»

В Кременчуці 11 жовтня розпочався прийом робіт на щорічний конкурс малюнків «Мої права».
Конкурс проводиться серед молоді, яка навчається в закладах загальної середньої та позашкільної освіти Кременчуцької міської територіальної громади. Роботи на участь у конкурсі можна надсилати до 19 листопада.
На конкурс подаються художні роботи на правову тематику стосовно реалізації основних положень Конвенції ООН про права дитини, виконані на папері формату А-3. Техніка виконання: гуаш, акварель, олівець та інше. Роботи повинні бути оформлені в паспарту.
На зворотному боці кожної конкурсної роботи необхідно зазначити (українською мовою):
Роботи будуть оцінюватися у 3 вікових категоріях:
Кращі роботи роздрукують у тематичному календарі та розповсюджуватимуть у закладах загальної середньої, позашкільної освіти та інших установах Кременчуцької міської територіальної громади.
Роботи просять надсилати за адресою: Кременчук, площа Перемоги, 2, Департамент у справах сімей та дітей Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області, каб. 114.
Усі деталі можна дізнатися за телефонами: 73-12-83, 098-839-11-61.
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