Кременчуцьких учнів закликають взяти участь у щорічному конкурсі «‎Мої права»

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В Кременчуці 11 жовтня розпочався прийом робіт на щорічний конкурс малюнків «Мої права».

Конкурс проводиться серед молоді, яка навчається в закладах загальної середньої та позашкільної освіти Кременчуцької міської територіальної громади. Роботи на участь у конкурсі можна надсилати до 19 листопада.

На конкурс подаються художні роботи на правову тематику стосовно реалізації основних положень Конвенції ООН про права дитини, виконані на папері формату А-3. Техніка виконання: гуаш, акварель, олівець та інше. Роботи повинні бути оформлені в паспарту.

На зворотному боці кожної конкурсної роботи необхідно зазначити (українською мовою):

назву роботи;

прізвище, ім’я, по батькові та вік автора роботи;

навчальний заклад;

контактний телефон.

Роботи будуть оцінюватися у 3 вікових категоріях:

І категорія – 6-10 років;

ІІ категорія – 11-14 років;

ІІІ категорія – 15-17 років.

Кращі роботи роздрукують у тематичному календарі та розповсюджуватимуть у закладах загальної середньої, позашкільної освіти та інших установах Кременчуцької міської територіальної громади.

Роботи просять надсилати за адресою: Кременчук, площа Перемоги, 2, Департамент у справах сімей та дітей Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області, каб. 114.

Усі деталі можна дізнатися за телефонами: 73-12-83, 098-839-11-61.