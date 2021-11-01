Персонал та чиновники хочуть уникнути відповідальності, - мама дівчинки, яку убило дерево

Сьогодні, 20:48 Переглядів: 424

За словами жінки, більшість батьків у дитячому садку її не підтримують. Вони вважають це нещасним випадком

1 листопада о 18.00 на «Інтері» у ток-шоу «Стосується кожного» спробували розібратися в причинах трагедії, яка сталася у кременчуцькому дитсадку №19.

Нагадаємо, що 21 жовтня у Кременчуці на території дитячого садка сильний порив вітру зламав дерево, яке упало на двох маленьких дітей. 5-річний Марк отримав перелом стегна, 4-річна Анастасія потрапила до реанімації та там померла.

Керівництво садка називає те, що сталося нещасним випадком. Проте мати загиблої дівчинки, 39-річна Світлана Німчина, впевнена, що персонал та чиновники намагаються уникнути відповідальності. А нещасним випадком виправдовують свою недбалість.

Жінка розповіла, що їй зателефонували з садочка і повідомили, що її донька лежить біля дерева непритомна. Коли жінка примчала на місце - малу вже забрала швидка. Світлана каже, що у адміністрації дитсадка і міської влади різні версії того, що відбулося. у дитсадку їй сказали, що коли дерево впало діти грались на майданчику, а коли вихователька почула тріск дерева - повела дітей у павільйон.

- Я розмовляла з Віталієм Малецьким і віцемеркою Ольгою Усановою, які переконують, що дерево упало тоді, коли дітей виводили з павільйону на обід, - розповіла жінка.

Завідувачка дитсадка на момент трагедії була у відпустці, але Світлана каже, що коли прибігла до садка за кілька хвилин після трагедії, застала завідувачку на місці. Тітка і мати загиблої дівчинки переконані, що трагедія сталася в тому числі і через те, що на той час 40% вихователів відправили у відпустку за власний рахунок і, хоча в садку кажуть, що за 18 дітьми наглядали 2 вихователя, жінки впевнені, що діти були на майданчику самі.

Кандидат біологічних наук Микола Шумик заявив, що дерево було хворим, і адміністрація зобов'язана була його прибрати. Він каже, що видно, що за деревом доглядали, кронували. Але саме кронування могло спричинити хворобу каштана.

Працівники дитячого садка, де трапився трагічний випадок, своєї провини не визнають. Як розповіла завідувачка садка Галина Гладенька, весь колектив переконаний, що те що сталося - нещасний випадок. Натомість експерти в студії зійшлися на думці, що у такий вітряний день дітей просто не повинні були виводити на прогулянку.

Також у програмі взяла участь мама хлопчика, що також того дня постраждав, Ольга Олійник. Вона прийшла до студії, щоб привернути увагу громадськості до ситуації, щоб інші діти не ставали жертвами чиєїсь недбалості. Вона закликає усіх звернути увагу на безпеку у дитсадках.

Нагадаємо, що це вже не перший трагічний інцидент, що трапився у дошкільних закладах Кременчука. У 2015 році 5-річна Катя Чесак травмувалася на ігровому майданчику садка через металевий болт, який стирчав із гойдалки. Тоді дитина під наглядом вихователів отримала відкриту проникаючу черепно-мозкову травму.

Активістка Тетяна Сідерка у студії розповіла, що після тієї трагедії у місті жодних перевірок не проходило і у садках не стало безпечніше, а лише навпаки. Також вона розповіла, що зараз частина дитсадків не працює через незавершені ремонти чи проблеми з опаленням.

До студії прийшла провідний синоптик Гідрометцентру Полтавської області Олена Панченко, яка запевнила, що трагедії можна було уникнути, адже Гідрометцентр за добу розіслав повідомлення про штормове попередження і те, що кременчуцькі чиновники запевняють, що отримали з запізненням на 8 годин - не правда. Жінка уже надала цю інформацію слідчим.