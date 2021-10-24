Мер доручив провести перевірку дерев, що ростуть на території кременчуцьких дитсадків та шкіл

Сьогодні, 09:04 Переглядів: 425

Таке розпорядження він прийняв після трагедії, що сталася в дитсадку № 19 під час буревію

22 жовтня мер Кременчука Віталій Малецький доручив департаменту житлово-комунального господарства провести обстеження всіх зелених насаджень на територіях дитячих садочків та шкіл міста. Таке розпорядження мер віддав у зв’язку з нещасним випадком, що трапився 21 жовтня в дитячому садочку № 19 і в результаті якого загинула дівчинка.

Також міський голова розпорядився ініціювати росслідування, аби з'ясувати всі причини та обставини трагедії. Контроль за виконанням розпорядження здійснюватимуть віце-мери Ольга Усанова та Іван Москалик.