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У МОЗ повідомили, що центри вакцинації в «червоних» зонах закривати не будуть

Сьогодні, 09:32 Переглядів: 219

 

Центри вакцинації проти COVID-19 будуть працювати у регіонах, де встановили «червоний» рівень епіднебезпеки. За інформацією МОЗ, відповідні зміни внесли до Постанови Кабінету Міністрів №1236 під час засідання уряду 20 жовтня. 

- Не перестаємо переконувати: лише вакцинація може врятувати людину від смерті та тяжкого перебігу коронавірусної хвороби. Мешканцям тих областей, які перебувають на жовтому рівні, раджу не чекати посилення карантину, щоб потім у чергах чекати на щеплення. Маємо робити 1,5 млн щеплень на тиждень. Регіони, де встановили червоний рівень, вже доводять: як тільки посилили епідемічні заходи, так охочих зробити щеплення різко побільшало.  Тому прошу: не нехтуйте своїм життям та здоров’ям, подумайте про близьких, захистіть не лише себе, а й рідних від ризику програти у боротьбі із коронавірусної хворобою, – заявив Міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко. 

Статистика свідчить, що з часу запровадження посилених протиепідемічних обмежень кількість зроблених щеплень у «червоних» зонах зросла вдвічі.

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Автор: Тамара Зінченко
Теги: червона зона вакцинація COVID-19
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