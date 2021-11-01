Кому з кременчужан доведеться посидіти без світла 2 листопада

Сьогодні, 18:31 Переглядів: 853

«Полтаваобленерго» повідомляє, що 2 листопада в Кременчуці відбудуться тимчасові відключення електроенергії. Причиною називають проведення планових ремонтних робіт на трансформаторних підстанціях та електричних мережах міста.

З 6.00 до 19.00 не буде світла за адресами:

вул. Чкалова;

пров. Сінний;

пр. Приозерний;

туп. Проточний.

З 8.00 до 17.00 відключать електроенергію за адресами: