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Кременчук, Історія Кременчука

«Не кожен день відкриваєш пам'ятник», - водій легендарного сміттєвоза, який прослужив близько 60 років

Сьогодні, 18:01 Переглядів: 651 Коментарів: 1

 

Автомобіль прослужив близько 60 років й здолав близько 2 мільйонів кілометрів

До Дня автомобіліста та на честь працівників КП «Кременчуцьке КАТП 1628» офіційно відкрили пам'ятник найстарішому сміттєвозу. Напередодні його встановили на базі комунального підприємства «КАТП-1628» на п'єдестал.

Найстаріший кременчуцький сміттєвоз «ГАЗ» встановили на п'єдестал

«Газони-сміттєвози» були розроблені у повоєнний час на Горьковському автомобільному заводі, випускалися на Одеському автоскладальному заводі до 1959 року, а в РСФСР – до 1976 року.

На фото: директор Кременчуцького заводу комунальної техніки Альфатекс Олександр Гончаренко, водій авто Володимир Горлаченко, міський голова Кременчука Віталій Малецький, директор КП «КАТП-1628» Сергій Шиян

Ідейний натхненник проєкту - керівник УЖКГ Іван Москалик, який кілька років виношував ідею, щоб створити музей комунальної техніки. Заступник міського голови Іван Москалик розповів «Телеграфу», що коштів на реставрацію автомобіля з місцевого бюджету не виділяли. Реставрація сміттєвоза була виконана заводом комунальної техніки «Альфатекс».

- Мрія мене не покидає, а поступово починає втілюватися у життя, - відповів Іван Москалик на запитання чи будуть ще найближчим часом експонати з комунальної техніки.

Володимир Горлаченко - водій сміттєвоза, який став пам'ятником

Коли автомобіль встановлювали на п'єдестал водій сміттєвозу «ГАЗ» не одразу впізнав свою бойову подругу. Володимир Горлаченко після армії у 1977 році перетнув поріг комунального підприємства й майже півстоліття робить Кременчук чистим та охайним. Водій поділився, що на початку працював на такій же моделі сміттєвоза, проте у 1982 році отримав нового друга з яким не розлучався аж 38 років! До жовтня 2020 року. За цей час змінилося все: від викиду сміття у відрах, коли люди чекали приїзду сміттєвозу до появи сміттєвих контейнерів та майданчиків. Володимир з чотириколісним другом вивозили сміття з території будинків та магазинів, а останнім часом обслуговували приватний сектор.

 

- Раніше були зими, мама не горюй, 15-17 градусів морозу зі снігом. Приходиш й машина як кучугур, лопату в руки - відкопав, наносив гарячої води, розігрів й вперед з піснею.

38 років, як ціле життя. Ми розуміли один одного. Іноді чуєш, що щось не так, моя годувальниця потребує догляду.

Бувало, що машина глохла - збій програми. Я їй кажу, що треба помаленьку доїхати до гаражу й ми доїжджали. Кожен гвинтик та гаєчка прикручені моїми руками. Не кожен день відкриваєш пам'ятник, - розповів Телеграфу Володимир Горлаченко.

Тепер Володимир Горлаченко працює на більш новій техніці й кожного ранку переступаючи поріг підприємства бачить друга, який за 60 років роботи пройшов близько 2 мільйонів кілометрів.

 

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Автор: Альона Душенко Джерело фото: пресслужба мерії Кременчука
Теги: памятник сміттєвоз КАТП-1628
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