Найстаріший кременчуцький сміттєвоз «ГАЗ» встановили на п'єдестал

У Кременчуці на базі комунального підприємства «КАТП-1628» на п'єдестал встановили найстаріший кременчуцький сміттєвоз. Ідейний натхненник проєкту - керівник УЖКГ Іван Москалик, який кілька років виношував ідею.
Сьогодні, 22 жовтня, на території підприємства встановили найстаріший сміттєвоз «ГАЗ», який кілька десятиріч возив побутові відходи.
Ще 5 років тому авто їздило вулицями нашого міста. Цього року його віддали на реставрацію, полагодили та підфарбували.
За даними «Телеграфа», наступного тижня має відбутися офіційне відкриття нового експонату.