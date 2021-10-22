Найстаріший кременчуцький сміттєвоз «ГАЗ» встановили на п'єдестал

Сьогодні, 16:01 Переглядів: 1 369

У Кременчуці на базі комунального підприємства «КАТП-1628» на п'єдестал встановили найстаріший кременчуцький сміттєвоз. Ідейний натхненник проєкту - керівник УЖКГ Іван Москалик, який кілька років виношував ідею.

Сьогодні, 22 жовтня, на території підприємства встановили найстаріший сміттєвоз «ГАЗ», який кілька десятиріч возив побутові відходи.

Ще 5 років тому авто їздило вулицями нашого міста. Цього року його віддали на реставрацію, полагодили та підфарбували.

За даними «Телеграфа», наступного тижня має відбутися офіційне відкриття нового експонату.