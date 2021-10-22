П'ять днів на вершині тополі: як працівники ДСНС врятували кішку Мурку

Сьогодні, 16:33 Переглядів: 471

Кішку загнали на дерево бродячі собаки, які зашли до двору. На захист пухнастої стали свої «місцеві» собачки, але невдало

П'ять днів без води та їжі просиділа на вершині тополі кішка Мурка. Нарешті, 22 жовтня бідолашній тваринці допомогли спуститись рятувальники.

За кішечкою доглядала літня жінка, яка й помітила зникнення свої улюблениці. А мешканці під'їзду, навпроти якого і росло дерево, розповіли, що ночами чути жалібний плач кішечки. Старенька не вагаючись зателефонувала у службу ДСНС. Вона зустрічала пожежний підрозділ зі сльозами на очах - так сильно хотіла аби її тваринку врятували!

Жінка розповіла, що кішку загнали на дерево бродячі собаки, які зашли до їхнього двору. На захист пухнастої стали свої «місцеві» собачки, але невдало.

Рятувальники розгорнули автодрабину, щоб дістатися до кішки - і Мурка миттєво зіскочила з дерева по гілкам, щойно побачила таку нагоду! Рятувальники навіть не підозрювали про такий намір кішки, але їм вдалось зняти на камеру, як собачка, що декілька днів поспіль чекала на Мурку внизу, раптово побігла до дерева за мить до спуску.

Щаслива кішка якнайшвидше втекла від дерева та об'єктивів камер.