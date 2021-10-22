Тарифи на теплову енергію для бізнесу у КП «Теплоенерго» будуть у півтора рази вищими, ніж у КремТЕЦ

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Ми порівняли розцінки двох теплопостачальників після запланованого підвищення, порівняння — не на користь комунального підприємства

Тарифи на теплову енергію для всіх груп споживачів у КП «Теплоенерго» будуть набагато вищими, ніж у КремТЕЦ. Найдорожче платитиме бізнес та підприємці (вони у категорії «інші споживачі»). При цьому тарифи комунального «Теплоенерго» на 44% (тобто майже у півтора рази) вищі, ніж у КремТЕЦ. Читачі неодноразово просили нас написати, якими будуть тарифи для «інших споживачів» - що ми й робимо, порівнюючи розцінки двох підприємств (див. таблицю).

Нагадаємо, ТОВ «Кременчуцька ТЕЦ», яка обслуговує лівобережжя, виробляє комбіновано електричну та теплову енергію (за рахунок цього виробництво теплової енергії обходиться дешевше), проте (технологічно) через протяжність мереж більше енергії втрачається «по дорозі» до споживача, ніж від при подачі від котелень «Теплоенерго».

КП «Теплоенерго» обслуговує Крюків, Раківку, Перший та Третій Занасипи. Тепло для Раківки підприємство купує у ТЕЦ вагонзаводу — і через її неефективність воно стає золотим. Будівництво нових котелень для Раківки, які прийдуть на заміну ТЕЦ вагонзаводу, заплановане на наступний рік. А поки що споживачам доведеться платити (у тому числі) за неефективну систему теплопостачання.

Порівняння тарифів на теплову енергію: КП «Теплоенерго» VS КремТЕЦ

(тарифи вказані з ПДВ)

Категорія споживачів Проєкт тарифу, «Теплоенерго» грн/Гкал Проєкт тарифу, КремТЕЦ, грн/Гкал Різниця, грн Різниця, % населення 2784,65

2094,29 690,36 33% релігійні організації 4582,69 3808,33 774,36 20,3% бюджетні установи 4206,01 3435,42 770,59 22,4% інші споживачі 5424,95 3765,41 1659,54 44,1%

Проєкти рішень виконкому, де наводиться структура тарифів обох підприємств, можна завантажити тут:

proyekt_teploenergo-2021.doc [602 Kb] (cкачиваний: 2)

proyekt_tec-2021.doc [315,5 Kb] (cкачиваний: 4)

Нагадаємо, виконком Кременчуцької міськради оприлюднив проєкти рішень щодо чергового підвищення тарифів на тепло. Для населення, враховуючи дію Меморандуму, взаєморозуміння між Кабміном, Асоціацією міст України та НАК «Нафтогаз України», діятимуть такі ж самі тарифи, як і в минулому сезоні. Це прописано в проєкті рішення виконкому. Проте за новими тарифами теплопостачальники розраховуватимуть свої втрати, які перекладуть на бюджет.