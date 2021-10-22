Нагородили дев'ятикласника, який забрав арбалет у дівчини, що стріляла по вчителях у Полтаві

Сьогодні, 17:31 Переглядів: 411

Дев’ятикласник Станіслав Ляхно, учень Полтавської ЗОШ №11, отримав подяку Головного управління Національної поліції в Полтавській області за рішучі та відважні дії, проявлені під час затримання зловмисниці.

Нагадаємо, 6 вересня у Полтаві в приміщенні загальноосвітньої школи №11 19-річна полтавка поранила з арбалету двох вчителів. У цей момент поруч проходив Станіслав, який миттєво зорієнтувався в ситуації та відібрав зброю з рук дівчини.

21 жовтня тимчасовий виконувач обов’язків начальника поліції Полтавської області Артем Родигін вручив Станіславу подяку за відвагу, а його батькам, Людмилі та Володимиру Ляхно, – за належне виконання батьківських обов’язків та гідне виховання сина.

- Спочатку я не зрозумів, що в неї справжній арбалет, тому мені не було так страшно. Кожен чоловік має робити такі вчинки, – прокоментував свої дії хлопець.