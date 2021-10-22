Нагородили дев'ятикласника, який забрав арбалет у дівчини, що стріляла по вчителях у Полтаві

Дев’ятикласник Станіслав Ляхно, учень Полтавської ЗОШ №11, отримав подяку Головного управління Національної поліції в Полтавській області за рішучі та відважні дії, проявлені під час затримання зловмисниці.
Нагадаємо, 6 вересня у Полтаві в приміщенні загальноосвітньої школи №11 19-річна полтавка поранила з арбалету двох вчителів. У цей момент поруч проходив Станіслав, який миттєво зорієнтувався в ситуації та відібрав зброю з рук дівчини.
21 жовтня тимчасовий виконувач обов’язків начальника поліції Полтавської області Артем Родигін вручив Станіславу подяку за відвагу, а його батькам, Людмилі та Володимиру Ляхно, – за належне виконання батьківських обов’язків та гідне виховання сина.