«Налаштування було лише на перемогу»: дзюдоїст Каро Марандян претендує на Олімпіаду-2024

Сьогодні, 15:27 Переглядів: 105

Кременчужанин здобув нагороди у двох всесвітніх турнірах серії Grand Prix й зараз набирає форму, щоб виступити на Олімпійських іграх у Франції

У приміщенні «Європи» привітали дзюдоїста Каро Марандяна, який вперше став чемпіоном України. Кременчужанину за високу результативність у спорті високих досягнень вручили Подяку міського голови. Завидний холостяк Каро Марандян зараз активно готується до Олімпійських ігор.

Яка зараз конкуренція на Олімпіаду, які враження від змагань та які найближчі плани у спортсмена «ТелеграфЪ» дізнався у спортсмена Каро Марандяна та тренера Василя Волошина.

На пресконференцію завітали міський голова Кременчука Віталій Малецький, заступник мера Руслан Проценко, почесний президент клубу спортивних єдиноборств «Легіон» та почесний житель Кременчука Володимир Матицин, віцепрезидент Федерації дзюдо та тренер Василь Волошин. Вони привітали нашого дзюдоїста та відповіли на питання журналістів.

«Розраховував на перше місце»

У Загребі (Хорватія) 24-26 вересня на всесвітньому турнірі серії Grand Prix Каро виборов ІІІ місце, а вже 12-14 жовтня у Запоріжжі відбувся чемпіонат країни, де наш спортсмен вперше став чемпіоном України серед дорослих.

- Налаштування було лише на перемогу й перше місце. Тому так і вийшло, я дуже задоволений та щасливий, - зізнався спортсмен Каро Марандян. – Протягом року стабільно тренуємося кожен день, крім неділі, це єдиний вихідний. Тренування зранку та ввечері по дві години. Ми готуємося в кінці листопада на змагання в Абу-Дабі, це дійсно серйозні змагання, й підходжу до цього серйозно.

Зауважимо, що Каро змагається у ваговій категорії 66 кг – наймасовіша категорія, де велика конкуренція.

У листопаді Каро вирушає до Абу-Дабі на змагання, а у грудні відбудеться двотижневий збір у Болгарії.

«Каро був з малих років щуплим і енергійним»

Каро Марандян 16 років у дзюдо. На початку спортивної кар’єри юного хлопця дідусь возив на тренування з Градизька. Долаючи кілометри та роки – хлопець наполегливо йде до своєї мрії.

Батько спортсмена Нар Марандян зізнався журналістам, що боротьба у них в крові. Дід та батько Каро займалися вільною боротьбою. Оскільки боротьби в нашому місті не було, хлопця віддали у дзюдо, де він досяг найбільших спортивних висот у свої родині.

- У нас боротьба - це сімейне. Мій батько займався, потім я, тепер син. Каро з дитинства був шустрим та енергійним, енергію необхідно було кудись дівати. Навіщо розкидуватися тією енергією, яка є у дитини. І щоб десь себе реалізовувати, ми віддали його на дзюдо. Ми пишаємося ним. Намагаєшся налаштуватися, щоб не хвилюватися. Щоразу переживаю, коли дивлюся змагання, ледь серце не вискакує, - розповів Нар Марандян.

Конкуренція шалена, але є шанс на Париж

Тренер Василь Волошин озвучив шанс отримати ліцензію Каро на Олімпійські ігри 2024:

- Вагова категорія 66 кг – найконкурентніша. Крім Георгія Зантарая, у нас є Богдан Ядов, який також отримав ліцензію на Олімпійські ігри, проте через те, що у Георгія були кращі позиції, то поїхав він. Богдан на чемпіонаті України посів третє місце, а наш Каро – перше, то у нашого спортсмена вище позиція. Додався спортсмен з Дніпра Євгеній Гончарко, він посів третє місце на чемпіонаті світу серед юніорів. У цій ваговій категорії це три основних спортсмени, які будуть боротися за олімпійську ліцензію. Як тренер скажу, що це добре, конкуренція підвищує якість боротьби та відповідальність.

«Легіон» вирощує своїх тигрів

Клуб «Легіон» щороку набирає по 400 спортсменів, які займаються боксом та дзюдо. За словами тренера Василя Волошина, якщо раніше з цього потоку виділялося близько десятка тигрів, то зараз 2-3 спортсмени, які подають надії.

При цьому кременчуцький клуб вирощує своїх спортсменів, а не перекуповує з інших міст або країн.