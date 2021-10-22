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Надзвичайні новини

Свідомі кременчужани допомогли поліції виявити нетверезого водія

Сьогодні, 15:04 Переглядів: 334 Коментарів: 1

 

Драгер показав, що кількість алкоголю в крові чоловіка перевищувала норму майже в 15 разів

Близько 14.00 21 жовтня правоохоронці отримали повідомлення від свідомих громадян про те, що керманич автомобіля ВАЗ 2106 п'яний.

Вказаний автомобіль інспектори зупинили на вулиці Героїв України. Під час спілкування з 43-річним чоловіком поліцейські помітили в нього ознаки сп'яніння.

Алкотестер «Драгер» показав результат 2,94 ‰, що майже у 15 разів перевищує допустиму норму.

Також з'ясувалося, що водій вже позбавлений судом права керування за подібне правопорушення.

Патрульні склали на чоловіка протокол за ч. 2 ст. 130 (Повторне протягом року керування у стані сп’яніння) та за ч. 4 ст. 126 (Керування транспортним засобом особою, позбавленою права керування) КУпАП.

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Автор: Тамара Зінченко Джерело фото: патрульна поліція Кременчука
Теги: свідоме суспільство алкотестер поліція
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Коментарі: 1

276
cenzor:
Сьогодні, 15:14

водій вже позбавлений судом права керування за подібне правопорушення. Ну и это не помешало ему нажраться и сесть за руль. Потому что есть пример подражания трухин и нет законов уголовных за это. 



Германии

0,5—1,09 промилле — 1 месяц лишения прав, 500 евро штраф, 4 балла в базе. 1,1 и выше — первый раз лишение прав на 6 месяцев, штраф в тысячи или десятки тысяч евро. Повторно — уголовное наказание.все коротко и ясно. Но проблема , это должно работать для всех. А по трухину мы видим что слуги пишут законы не для себя. Вернее не для себя- в свою пользу.


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