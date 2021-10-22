Свідомі кременчужани допомогли поліції виявити нетверезого водія

Сьогодні, 15:04 Переглядів: 334 Коментарів: 1

Драгер показав, що кількість алкоголю в крові чоловіка перевищувала норму майже в 15 разів

Близько 14.00 21 жовтня правоохоронці отримали повідомлення від свідомих громадян про те, що керманич автомобіля ВАЗ 2106 п'яний.

Вказаний автомобіль інспектори зупинили на вулиці Героїв України. Під час спілкування з 43-річним чоловіком поліцейські помітили в нього ознаки сп'яніння.

Алкотестер «Драгер» показав результат 2,94 ‰, що майже у 15 разів перевищує допустиму норму.

Також з'ясувалося, що водій вже позбавлений судом права керування за подібне правопорушення.

Патрульні склали на чоловіка протокол за ч. 2 ст. 130 (Повторне протягом року керування у стані сп’яніння) та за ч. 4 ст. 126 (Керування транспортним засобом особою, позбавленою права керування) КУпАП.