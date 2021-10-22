Свідомі кременчужани допомогли поліції виявити нетверезого водія

Близько 14.00 21 жовтня правоохоронці отримали повідомлення від свідомих громадян про те, що керманич автомобіля ВАЗ 2106 п'яний.
Вказаний автомобіль інспектори зупинили на вулиці Героїв України. Під час спілкування з 43-річним чоловіком поліцейські помітили в нього ознаки сп'яніння.
Алкотестер «Драгер» показав результат 2,94 ‰, що майже у 15 разів перевищує допустиму норму.
Також з'ясувалося, що водій вже позбавлений судом права керування за подібне правопорушення.
Патрульні склали на чоловіка протокол за ч. 2 ст. 130 (Повторне протягом року керування у стані сп’яніння) та за ч. 4 ст. 126 (Керування транспортним засобом особою, позбавленою права керування) КУпАП.