До України дісталися повітряні маси з острова Ла-Пальма, де вже місяць триває виверження вулкану

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Повітряні маси з підвищеним рівнем концентрації діоксиду сірки не загрожують здоров’ю людини

До України дісталися повітряні маси з діоксидом сірки з острова Ла-Пальма, де триває виверження вулкану Кумбре-В’єха. Про це 21 жовтня повідомив Укргідрометцентр.

Синоптики наголосили, що маси з підвищеним рівнем концентрації діоксиду сірки SO2 не загрожують здоров’ю людини. Отруйні речовини знаходяться на висоті 10-15 кілометрів і не впливають на якість повітря, яким ми дихаємо.

У Гідрометцетрі додали, що повітряні маси доволі швидко переміщуються, тож протягом доби діоксид сірки повністю покине територію України у напрямку Сходу.

- У випадку випадіння опадів утворюється слабокислий дощ, який знову ж таки, за словами вчених, не становить суттєвої небезпеки для навколишнього середовища, — зазначили метеорологи.