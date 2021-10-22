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До України дісталися повітряні маси з острова Ла-Пальма, де вже місяць триває виверження вулкану

Сьогодні, 14:32 Переглядів: 442

 

Повітряні маси з підвищеним рівнем концентрації діоксиду сірки не загрожують здоров’ю людини

До України дісталися повітряні маси з діоксидом сірки з острова Ла-Пальма, де триває виверження вулкану Кумбре-В’єха. Про це 21 жовтня повідомив Укргідрометцентр.

Синоптики наголосили, що маси з підвищеним рівнем концентрації діоксиду сірки SO2 не загрожують здоров’ю людини. Отруйні речовини знаходяться на висоті 10-15 кілометрів і не впливають на якість повітря, яким ми дихаємо.

У Гідрометцетрі додали, що повітряні маси доволі швидко переміщуються, тож протягом доби діоксид сірки повністю покине територію України у напрямку Сходу.

- У випадку випадіння опадів утворюється слабокислий дощ, який знову ж таки, за словами вчених, не становить суттєвої небезпеки для навколишнього середовища, — зазначили метеорологи.
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Автор: Тамара Зінченко
Теги: вулкан виверження повітряні маси
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