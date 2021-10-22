До України дісталися повітряні маси з острова Ла-Пальма, де вже місяць триває виверження вулкану

До України дісталися повітряні маси з діоксидом сірки з острова Ла-Пальма, де триває виверження вулкану Кумбре-В’єха. Про це 21 жовтня повідомив Укргідрометцентр.
Синоптики наголосили, що маси з підвищеним рівнем концентрації діоксиду сірки SO2 не загрожують здоров’ю людини. Отруйні речовини знаходяться на висоті 10-15 кілометрів і не впливають на якість повітря, яким ми дихаємо.
У Гідрометцетрі додали, що повітряні маси доволі швидко переміщуються, тож протягом доби діоксид сірки повністю покине територію України у напрямку Сходу.