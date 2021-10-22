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Надзвичайні новини

«Представники служби безпеки» та «народні цілителі» видурили у мешканців Кременчуччини понад 73 тис грн

Сьогодні, 14:04 Переглядів: 315

 

Правоохоронці закликають не передавати стороннім свої персональні дані і не довіряти особам, які пропонують сумнівні послуги

Попри застороги правоохоронців, довірливі люди продовжують віддавати кошти шахраям. Так, 21 жовтня сталося аж три подібні випадки, повідомляє пресслужба поліції Кременчука.

«Представникам служби безпеки банку» повірили двоє мешканок Кременчуцького району: 57-річна жінка з Градизька втратила 18 000 гривень, а 40-річна кременчужанка – 1 190.

Правоохоронці закликають не передавати стороннім особам персональні дані, адже справжня служба безпеки банку в жодному разі не стане телефонувати з приводу перереєстрації або підозрілих маніпуляцій з карткою, а тим більше питати пін-код, просити надіслати смс чи перейти за посиланням.

Того ж дня в Кременчуці стався ще один випадок шахрайства: невідома особа під приводом лікування захворювання народними методами за оголошенням в інтернеті заволоділа коштами 53-річної кременчужанки в сумі 54 000 гривень. Жінка перерахувала гроші на банківську картку ще 11 жовтня.

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Автор: Тамара Зінченко
Теги: шахраї служба безпеки цілителі
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