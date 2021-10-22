На Кременчуцькій художній галереї помічено щуку

Сьогодні, 13:33 Переглядів: 507

На стіні Кременчуцької художньої галереї з'явилося зображення. 450 років – дата з першої письмової згадки про Кременчук та 900 – приблизний вік Кременчука. На стінописі зображений герб Кременчука та щука, яка пливе з Кременчука.

Нагадаємо, що нещодавно біля галереї встановили камінь з Піщанського кар'єру. Він разом зі стінами має стати частиною проєкту з розпису галереї у стилі полтавського та кременчуцького колоритів.

Усі ескізи розроблені директоркою галереї Оксаною Бойко. Саме вона розписуватиме камінь, ґанок та стіни галереї.