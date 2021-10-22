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Кременчук, Культура, Кременчуг

На Кременчуцькій художній галереї помічено щуку

Сьогодні, 13:33 Переглядів: 507

 

Галерея зазнає змін

На стіні Кременчуцької художньої галереї з'явилося зображення. 450 років – дата з першої письмової згадки про Кременчук та 900 – приблизний вік Кременчука. На стінописі зображений герб Кременчука та щука, яка пливе з Кременчука. 

Нагадаємо, що нещодавно біля галереї встановили камінь з Піщанського кар'єру. Він разом зі стінами має стати частиною проєкту з розпису галереї у стилі полтавського та кременчуцького колоритів. 

Усі ескізи розроблені директоркою галереї Оксаною Бойко. Саме вона розписуватиме камінь, ґанок та стіни галереї.

Загадковий камінь з'явився біля Кременчуцької художньої галереї
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Автор: Альона Душенко Джерело фото: Іван Москалик
Теги: галерея мурал Оксана Бойко
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