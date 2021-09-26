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Кременчук, Спорт, Афіша

23 жовтня відбудеться чемпіонат Полтавщини з бодібілдингу та фітнесу

Сьогодні, 14:02 Переглядів: 219

 

Запрошуємо приєднатися

23 жовтня у Кременчуці відбудеться чемпіонат Полтавської області з бодібілдингу та фітнесу. Змагання о 15.00 розпочнуться в палаці культури Нафтохімік. 

Запрошують усіх кременчужан долучитися до змагань. 


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Автор: Альона Душенко
Теги: бодібілдинг
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