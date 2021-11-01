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На вулиці Приходька 2 листопада відключатимуть воду

Сьогодні, 17:27 Переглядів: 315

 

Робіть запаси

КП «Кременчукводоканал» планує 2 листопада виконати заміну засувки вулиці Івана Приходька, буд. 15.

Проводити роботи, пов’язані із припиненням централізованого водопостачання кількох житлових будинків, планують з 8.30 до 17.00 (орієнтовно).

Води не буде за адресами:

  • вул. Приходька, буд. 1, 1А, 11, 13, 15. 17, 19, 23, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 33;
  • вул. Приходька, буд. 21 «Центр комплексної реабілітації дітей з інвалідністю»;
  • вул. Приходька, буд. 15 «Аваль банк», аптека, магазин;
  • вул. Приходька, буд. 23 та 29 – магазини;
  • вул. Приходька, буд. 26 – стоматологічний кабінет, юридична контора;
  • вул. Приходька, буд. 28/1 – магазин «Ібіс»;
  • вул. Приходька, буд. 33 – майстерні коледжу КрНУ, інститут вагонобудування;
  • вул. Приходька, буд. 30 А – котельня КП «Теплоенерго»;
  • вул. Приходька, буд. 30 – магазин;
  • вул. Приходька, буд. 32 А – СП-13;
  • пров. Літературний, буд. 3 (автошкола), 5, 7.

Фахівці підприємства попереджають про можливе короткочасне погіршення якості питної води та просять зробити її необхідний запас.

Будь-які питання щодо відключення води можна задати за телефонами: +38 (050) 305-45-71, +38 (067) 403-97-86.

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Автор: Тамара Зінченко
Теги: вода відключення Кременчукводоканал
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