На вулиці Приходька 2 листопада відключатимуть воду

КП «Кременчукводоканал» планує 2 листопада виконати заміну засувки вулиці Івана Приходька, буд. 15.
Проводити роботи, пов’язані із припиненням централізованого водопостачання кількох житлових будинків, планують з 8.30 до 17.00 (орієнтовно).
Води не буде за адресами:
Фахівці підприємства попереджають про можливе короткочасне погіршення якості питної води та просять зробити її необхідний запас.
Будь-які питання щодо відключення води можна задати за телефонами: +38 (050) 305-45-71, +38 (067) 403-97-86.
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