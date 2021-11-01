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Кременчуцькі спортсмени завоювали нагороди на чемпіонаті України з Taekwondo WTF

Сьогодні, 17:02 Переглядів: 360

 

Вітаємо наших спортсменів

У Києві, з 28 до 31 жовтня, відбувся чемпіонат України з олімпійського виду спорту Taekwondo WTF серед ДЮСШ та клубів. За інформацією президента Федерації Taekwondo WTF у Кременчуці Олександра Березянського взяли участь спортсмени з КМ КДЮСШ ім. Кисельова.

Чемпіонами України стали: Богдан Серебряков у ваговій категорії 58 кг серед дорослих, а також Марія Демусенко (29 кг) серед кадетів. Двоє кременчужан здобули бронзові нагороди: Анастасія Щербіна (49 кг) серед юніорів та Ірина Компанієць (55 кг) серед кадетів. 

- Це результати при тому, що на змагання поїхало пів команди. У повному складі команда привезла б більше нагород. Попри форс мажори, такі як призупинення підготовки спортсменів у зв'язку із закриттям спортивних зал, все ж таки є чим пишатися! Далі праця над помилками та підготовка до нових змагань, - зауважив Олександр Березянський. 
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Автор: Альона Душенко Джерело фото: Олександр Березянський
Теги: тхеквондо Taekwondo WTF
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