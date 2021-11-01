Кременчуцькі спортсмени завоювали нагороди на чемпіонаті України з Taekwondo WTF

У Києві, з 28 до 31 жовтня, відбувся чемпіонат України з олімпійського виду спорту Taekwondo WTF серед ДЮСШ та клубів. За інформацією президента Федерації Taekwondo WTF у Кременчуці Олександра Березянського взяли участь спортсмени з КМ КДЮСШ ім. Кисельова.
Чемпіонами України стали: Богдан Серебряков у ваговій категорії 58 кг серед дорослих, а також Марія Демусенко (29 кг) серед кадетів. Двоє кременчужан здобули бронзові нагороди: Анастасія Щербіна (49 кг) серед юніорів та Ірина Компанієць (55 кг) серед кадетів.
ІнформаціяПосетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.