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Автотроща на Київській: не розминулись кілька легковиків (доповнено)

Сьогодні, 16:38 Переглядів: 1 985 Коментарів: 2

 

Як з'ясував «Кременчуцький ТелеграфЪ», на місці була «швидка», зараз працюють патрульні.

1 листопада, близько 16.00 на перехресті вулиці Київської і Вадима Пугачова сталася ДТП. Як повідомляють очевидці, не розминулось два легковика, після чого один з них зачепив ще пару автівок.

Доповнено:

Як з'ясував «Кременчуцький ТелеграфЪ», станом на 16.40 на місці ДТП дві автівки - Lanos і ВАЗ. На місці була «швидка», зараз працюють патрульні.

Рух по Вадима Пугачова зі сторони Парку Миру ускладнений. По Київській у напрямку центру також затор.

Фото: Артем Коваленко
1
Автор: Руслана Горгола Фото: Артем Коваленко Відео: Артем Коваленко
Теги: ДТП
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Коментарі: 2

1 325
hunter:
Сьогодні, 16:42

Там стоит 8 камер,где же видео?


3 0
462
1
Kremen.Club:
Сьогодні, 17:00

Цитата: hunter

Там стоит 8 камер,где же видео?

 

Скоро на ХК


2 0

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