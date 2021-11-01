1 листопада, близько 16.00 на перехресті вулиці Київської і Вадима Пугачова сталася ДТП. Як повідомляють очевидці, не розминулось два легковика, після чого один з них зачепив ще пару автівок.
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Як з'ясував «Кременчуцький ТелеграфЪ», станом на 16.40 на місці ДТП дві автівки - Lanos і ВАЗ. На місці була «швидка», зараз працюють патрульні.
Рух по Вадима Пугачова зі сторони Парку Миру ускладнений. По Київській у напрямку центру також затор.
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