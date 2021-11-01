У Кременчуці з пожежі врятували 62-річного чоловіка з інвалідністю

Сьогодні, 16:29 Переглядів: 392

Він з опіками у лікарні

1 листопада о 8.40 у приватному будинку на пр. Залізничний сталася пожежа. Як повідомили у пресслужбі ДСНС, в пожежі отримав травми 62-річний чоловік з інвалідністю, який у цьому домі жив. Його з опіками госпіталізували до опікового відділення ЦРЛ.

Пожежу змогли локалізувати о 9.06, а о 9.33 - ліквідували. Вогонь знищив: меблі, підвісну стелю, настінний світильник, електричний подовжувач, електрочайник та інші речі бувші вжитку. Закоптив 30. квю м стін та стелі.

На місці працювала також оперативно-слідча група, карета екстренної медичної допомоги та аварійна бригада «Кременчукгазу».