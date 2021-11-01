Кременчужани отримають платіжки за опалення, якого не було

Сьогодні, 16:03 Переглядів: 474 Коментарів: 1

Така ситуація склалася в будинку на вулиці Мазепи, 71, але, як з'ясував «Кременчуцький ТелеграфЪ», може стосуватися всіх будинків, де немає теплового лічильника

Опалювальний сезон у багатоквартирних будинках міста стартував із 19 жовтня, але батареї в усіх мешканців не потеплішали одночасно. «Офіційно» на пуск опалення комунальники брали три дні, крім цього, центр довго чекав тепла у зв’язку з ремонтами тепломагістралей на вулицях Троїцькій та Шевченка. А деякі будинки через локальні проблеми з мережами залишалися без опалення і після того, як запустили центр.

Наприклад, мешканці будинку на вулиці Мазепи, 71 станом на 8 годину ранку 29 жовтня все ще мерзли – люди поскаржилися на це в «ТелеграфЪ». Будинок обслуговує керуюча компанія «Будсервіс» (колишня назва «Місто для людей»). Люди поскаржилися, зв'язок з керуючою компанією односторонній – і з ними ніхто не виходив на зв’язок, незважаючи на численні скарги. Того ж дня ми зателефонували безпосередньо керівнику керуючої компанії Сергію Зінченку, який пообіцяв розібратися з ситуацією. Доки в компанії вийшли з нами на зв’язок вдруге, будинок таки підключили – про це повідомили самі мешканці. Але в людей залишилося питання: як їм нарахують оплату? Якби був тепловий лічильик, рахунок виставили б за фактично надані послуги. Та у будинку на вулиці Мазепи, 71 теплового лічильника немає, тож питання постає гостро. Адже компанія станом на 29 жовтня офіційно відзвітувала у департамент ЖКГ про пуск опалення в усі будинки. ТЪ повідомив ці дані – це й змусило споживачів з’ясовувати ситуацію.

«Цікавить питання оплати не наданих послуг з опалення: керуюча компанія подає списки до ТЕЦ з датами підключення будинків, чи споживачам потрібно самим звертатися до ТЕЦ для перерахунку? …у мене склалося враження, що офіційно у «Будсервісі» уже всі будинки підключені, і ТЕЦ нарахує споживачам плату за фактично не надані послуги...» - такий коментар до новини про підключення опалення отримав ТЪ.

Надавачем послуг з теплопостачання у цьому будинку є ТОВ «Кременчуцька ТЕЦ» - вона відповідає за пуск опалення по магістральних мережах і з нею у споживачів укладені договори. Квартальними мережами в усьому місті опікується КП «Теплоенерго», а за мережі самого будинку віповідає управитель, це, як уже сказано, компанія «Будсервіс».



Управитель перекладає проблеми на мешканців

Ми адресували питання мешканців про терміни подачі опалення і оплату керівництву компанії «Будсервіс». У компанії доручили відповідати київській представниці по зв’язках із громадськістю Ксенії Чепенко. І ось яку відповідь вона нам надіслала 29 жовтня стосовно будинку на вул. Мазепи, 71 (мовою оригіналу):

«З моменту запуску тепла у місті виникають проблеми з пусконалагоджувальними роботами зі сторони ТЕЦ. Саме тому спеціалістам компанії доводиться по декілька разів розповітрювати системи у будинках. Для того, аби викликати спеціалістів для розповітрювання необхідно звернутися на гарячу лінію +38 (067) 341 41 41. З приводу перерахунку клієнтам необхідно звернутися до ТЕЦ. Щодо будинку за адресою Мазепи 71 сьогодні фахівці компанії додатково оглянули та розповітрили систему опалення. Додаткових листів, звернень від мешканців не було».

Нас відверто подивувала ця відповідь: виходить, по-перше, «Будсервіс» перекладає провину на ТЕЦ (але ж будинкові системи, як уже сказано – це зона відповідальності управителя). По-друге, виходить, що управитель не веде облік того, коли підключене опалення у конкретних будинках – і не передає дані на КремТЕЦ? Ми уточнили цей нюанс телефоном у Ксенії Чепенко.

- Якщо лічильника немає, і гігакалорії не фіксуються, мешканці мають звертатися до ТЕЦ. Нашою компанією були проведені всі необхідні роботи, щоб запустилася система, і за нашою інформацією, уся права в ТЕЦ, яка не може підтримувати необхідний температурний режим. - Чи йде й вас листування з ТЕЦ із цього приводу? Людям, за великим рахунком, все одно, хто не надав їм послугу – головне, що вона не надана, і оплачувати не надану послугу вони не хочуть. Є управитель житла, який взявся за мешканців вирішувати проблеми, з управителем укладений договір, - зауважили ми. - Людям простіше звертатися напряму – до ТЕЦ. Просто в нас це системно буде довше: зібрати збори, зібрати підписи мешканців, а потім усе це передається на ТЕЦ. - Чому у вас не фіксується дата запуску в будинок – і ви не передаєте ці дані ТЕЦ? Щоб це не робив кожен мешканець окремо?

На це питання чіткої відповіді «через Київ» ми так і не отримали. Пані Чепенко побіцяла уточнити ще. А ми, у свою чергу, почали шукати відповідь у Кременчуці.

Зафіксувати дату подачі тепла в будинок мусить управитель

Такою є позиція заступника міського голови – директора департаменту ЖКГ Івана Москалика.

- Управитель має володіти інформацією, подане тепло в будинок чи ні. Усе це фіксується актами. Конкретно по цьому будинку (на вул. Мазепи, 71 – ред.) – я взяв його в роботу, уже розмовляв із Зінченком (керівником «Будсервісу»), він сказав, що все оформлять актами, і (як і в усіх будинках, у під’їздах, де немає опалення) повинен бути перерахунок, - так прокоментував ситуацію із нарахуваннями оплати віцемер Іван Москалик.

Він додав: споживач індивідуально має звертатися до надавача послуги (у даному випадку КремТЕЦ) та управителя, якщо тепла з якоїсь причини немає у його конкретній квартирі. У цьому випадку складається акт-претензія, що є підставою для перерахунку конкретному споживачу.

Але якщо опалення немає в усьому будинку, це вже не клопіт конкретного мешканця.

- Навіщо ж ходити по великому колу, якщо є маленьке? Зафіксував управитель дату подачі тепла – і все. Так працює ЖРБС (інша кременчуцька керуюча компанія – ред.), так працює КремТЕЦ, - каже Іван Москалик.

Людям таки нарахують оплату за ненадані послуги

Отже, ми почули – як має бути. А як відбувається насправді? Телефонуємо на ТОВ «Кременчуцька ТЕЦ», щоб з’ясувати, яка дата запуску зафіксована для будинку на вулиці Мазепи, 71. І тут чекає неприємний сюрприз. За даними відділу збуту теплової енергії підприємства, зафіксована дата запуску – 19 жовтня. Тобто «маленьке коло» не спрацювало – керуюча компанія «Будсервіс» не передала дані КремТЕЦ, і людям за жовтень фактично виставлять рахунки за ненадану послугу.

Наталія Макаруша, заступник директора ТОВ «Кременчуцька ТЕЦ» з комерційних питань, порадила мешканцям будинку звернутися до компанії самостійно – перерахунок буде, але вже у платіжках за листопад, які споживачі отримають у грудні.

- Нехай споживачі пишуть заяву до КремТЕЦ, ми зробимо перерахунок, але вже в наступному місяці, тому що нарахування за цей місяць уже йдуть, - повідомила Наталі Макаруша.

Вона додала, що перед початком опалювального сезону була нарада в департаменті ЖКГ – і управителів зобов’язали надавати довідки про фактичне підключення будинків. Але вони часто цього не роблять.

Від редакції. Ймовірно, що будинок на вулиці Мазепи, 71 – не єдиний, де люди в жовтні «влетіли» з оплатою за опалення, якого не було. Мешканцям радимо самостійно зверталися до надавачів послуг, щоб не переплатити.

Звертаємо увагу мерії – і конкретно віцемера з комунальних питань Івана Москалика, що алгоритм роботи управителів та КремТЕЦ не працює. Кромунікація надавача послуг та управителя зламалась - і людей змушують оплачувати ненадану послугу.

Куди звертатися за перерахунком

Електронна адреса ТОВ «Кременчуцька ТЕЦ» (вона обслуговує лівобережжя): kanc01@kremtec.com.ua

Телефони: 739-231, 739-232, (099) 300-27-63.

На випадок, якщо подібні питання виникнуть по іншому надавачу послуг – КП «Теплоенерго» (обслуговує правобережжя та Занасип), вказуємо контакти цього підприємства, електронна адреса: office@kremenchuk-teplo.org.ua

Телефони відділу збуту: 75-87-26, 75-87-27, 75-87-28, (067)400-92-17, (093)353-60-12.