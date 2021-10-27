Вихователі із зачинених дитсадків Кременчука по черзі ходять у відпустки за власний рахунок

Сьогодні, 18:31 Переглядів: 104

На сьогодні в місті не працює 11 дитсадків через затяжні ремонтні роботи з утеплення. Тим часом існує практика — відправляти працівників у відпустки за власний рахунок. Про це ТЪ повідомляли педагоги. Ми поцікавилися ситуацією у зачиненому дитсадку №18 під час його відвідин разом з депутатами.

Завідувачка дитсадка №18 Ольга Васильєва запевняє, що працівники беруть неоплачувані відпустки на два тижні винятково добровільно. (Втім, у це мало віриться, не лише нам, а й присутнім на зустрічі депутатам міськради — ред.) Той, хто не у відпустці, працює дистанційно. На сьогодні, за словами завідувачки, усі працівники на робочих місцях. Педагогів також залучають на чергування, щоб забезпечити збереження майна під час ремонту.

На час наших відвідин будівельників у дитсадку не було — а тут їх з нетерпінням чекали, щоб завершили розпочатий ремонт. Бо вихователі, за словами завідувачки, дуже хочуть працювати на своїх робочих місцях, з дітьми. Іван Вагнер, представник підрядника — азербайджанської компанії «Арт Проже» - пообіцяв, що роботи з утеплення у дитсадку №18 будуть завершені через два тижні.

Директор департаменту освіти Геннадій Москалик каже, що відпустки за свій рахунок не пов'язані з ремонтами у дитсадках. Проте не заперечує, що таким чином економлять гроші: щоб платити зарплату вихователям, до кінця року не вистачає 7,5 млн грн — про це він уже заявляв раніше. У відпустки за свій рахунок ходять і в тих дитсадках, які не зачинені та працюють.

Голова бюджетної депутатської комісії Олександр Плескун пообіцяв, що поставить питання у міськраді про додаткове виділення коштів.

Довідково: школи фінансуються за рахунок коштів з державного бюджету, дитсадки — міського.