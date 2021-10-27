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В Україні почав діяти веб-ресурс, який допомагає відтворити автентичний одяг

Сьогодні, 18:07 Переглядів: 136

 

Матеріали для одягу фінансуються Українським культурним фондом, а майстри відтворюватимуть вбрання по фото безкоштовно

У жовтні в Україні почав діяти вебресурс під назвою «Ладомирія». За допомогою ресурсу збирають та відтворюють автентичне вбрання з різних регіонів України.

Тут збираються експонати традиційного українського одягу та все необхідне для їхнього відтворення: лекала, технічні описи, лекції, відеопідказки.

Кожен має можливість завантажити фото вбрання і розповісти про його історію. Після того, як інформацію перевірить модератор, вона з'явиться на сайті.

Після підтвердження автентичності одягу до його відтворення можуть долучитися майстри з усієї України. Матеріали для одягу фінансуються Українським культурним фондом, а майстри відтворюватимуть вбрання по фото безкоштовно.

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Автор: Тамара Зінченко
Теги: одяг традиції
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