В Україні почав діяти веб-ресурс, який допомагає відтворити автентичний одяг

Сьогодні, 18:07 Переглядів: 136

Матеріали для одягу фінансуються Українським культурним фондом, а майстри відтворюватимуть вбрання по фото безкоштовно

У жовтні в Україні почав діяти вебресурс під назвою «Ладомирія». За допомогою ресурсу збирають та відтворюють автентичне вбрання з різних регіонів України.

Тут збираються експонати традиційного українського одягу та все необхідне для їхнього відтворення: лекала, технічні описи, лекції, відеопідказки.

Кожен має можливість завантажити фото вбрання і розповісти про його історію. Після того, як інформацію перевірить модератор, вона з'явиться на сайті.

Після підтвердження автентичності одягу до його відтворення можуть долучитися майстри з усієї України. Матеріали для одягу фінансуються Українським культурним фондом, а майстри відтворюватимуть вбрання по фото безкоштовно.