В Україні почав діяти веб-ресурс, який допомагає відтворити автентичний одяг

Матеріали для одягу фінансуються Українським культурним фондом, а майстри відтворюватимуть вбрання по фото безкоштовно
У жовтні в Україні почав діяти вебресурс під назвою «Ладомирія». За допомогою ресурсу збирають та відтворюють автентичне вбрання з різних регіонів України.
Тут збираються експонати традиційного українського одягу та все необхідне для їхнього відтворення: лекала, технічні описи, лекції, відеопідказки.
Кожен має можливість завантажити фото вбрання і розповісти про його історію. Після того, як інформацію перевірить модератор, вона з'явиться на сайті.
Після підтвердження автентичності одягу до його відтворення можуть долучитися майстри з усієї України. Матеріали для одягу фінансуються Українським культурним фондом, а майстри відтворюватимуть вбрання по фото безкоштовно.
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