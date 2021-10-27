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Внаслідок ДТП на Полтавщині перевернулося авто - постраждала жінка

Сьогодні, 17:33 Переглядів: 304

Жінку доставили до Кобеляцької районної лікарні в травматологічне відділення на обстеження

Сьогодні, 27 жовтня, сталася дорожньо-транспортна пригода з потерпілими. Слідчо-оперативна група попередньо встановила, що на 108-му кілометрі автодороги Решетилівка – Кобеляки – Царичанка – Дніпро (поворот на с. Світлогірське Кобеляцької територіальної громади) зіткнулися два автомобілі: «ВАЗ-2110» та «Форд Транзит».

 

У результаті дорожньо-транспортної пригоди постраждала 58-річна пасажирка автомобіля «ВАЗ-2110». На даний час жінку доставили до Кобеляцької районної лікарні в травматологічне відділення на обстеження. 

На місці події працювали патрульні поліцейські та слідчо-оперативна група відділення поліції. Обставини з’ясовуються. 

 

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Автор: Альона Душенко
Теги: ДТП
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