Олександр Бондар
Що краще: КАСКО чи «Автоцивілка»?
Ольга Минчук
Корона как отличный способ экономить городской бюджет
Світлана Крамаренко
Профілактика раку молочної залози
Анна Коваленко
Как начать работу с психологом? Как и о чем говорить?
Сергiй Кулясов
Что произойдёт быстрее: ишак сдохнет или падишах помрёт?
Анна Коваленко
Пассивная агрессия. Что нужно знать о пассивно-агрессивном поведении.
Олександр Бондар
Медстраховка: про доцільність та нюанси
Лариса Гориславець
“Безпечне місто” чи “Поліцейське місто” - яким ви хочете бачити Кременчук?
Оксана Куляба
«Шпаргалка диабетика» или что и когда обязательно к проверке при сахарном диабете?
Анна Коваленко
Внутренний критик, что это и как работать?
Кременчук

Де в Кременчуці не буде світла 28 жовтня: адреси

Сьогодні, 17:05 Переглядів: 506

 

Причиною називають проведення планових ремонтних робіт на електромережах

«Полтаваобленерго» попереджає, що 28 жовтня в місті відбудуться планові відключення електроенергії. Пов'язано це з проведенням планових ремонтних робіт на трансформаторних підстанціях та електромережах міста.

З 5.00 до 18.00 світла не буде за адресами:

  • кварт. 304;
  • вул. Рокосовського;
  • вул. Індустріальна;
  • вул. Велико-Кохнівська;
  • вул. Олеся Древаля;
  • вул. Ціолковського;
  • вул. Ковальова;
  • вул. Нечуй-Левицького;
  • вул. Мечнікова;
  • вул. Нижньовартівська;
  • вул. Марусі Чурай;
  • вул. Козацька;
  • вул. Рокосовського;
  • вул. Джерельна;
  • вул. Плєханова;
  • вул. Спасопреображенська;
  • вул. Солов'їна;
  • пров. Делегатський;
  • пров. Ровенський;
  • пров. Гомельський;
  • пров. Рокосовського;
  • пров. Прибрежний;
  • пров. Великокохнівський;
  • пров. Ціолковського;
  • пров. Індустріальний;
  • пр. Індустріальний;
  • туп. Сонячний;
  • туп. Шостаковича.

З 6.00 до 19.00 без електроенергії залишаться ті, хто мешкає за адресами:

  • вул. Чкалова;
  • пров. Сінний;
  • пр. Приозерний;
  • туп. Проточний.

З 6.00 до 18.00 відключать світло за адресами:

  • вул. Художня;
  • вул. Революціонерів;
  • вул. Володимира Івасюка;
  • пров. Мирний, Докучаєв.

З 8.00 до 17.00 електроенергію відключатимуть за адресами:

  • просп. Полтавський;
  • вул. Марка Вовчка;
  • вул. Некрасова;
  • вул. Бориса Чичибабіна;
  • вул. Размислова;
  • вул. Целіноградська;
  • вул. Чайковського;
  • вул. Василя Симоненка;
  • вул. Хортицька;
  • вул. Аерофлотська;
  • вул. Республіканська, 1-744
  • вул. Виноградна;
  • вул. Художня;
  • вул. Тупікова;
  • вул. Єгорова;
  • вул. Володимира Івасюка;
  • вул. Насосна;
  • вул. Франка;
  • вул. Революціонерів;
  • вул. Перемоги, 12-64;
  • вул. Гоголя, 7-21;
  • вул. Академіка Маслова, 31/20, 32/15;
  • вул. Софіївська, 2/50, 4;
  • вул. Троїцька, 5-18;
  • вул. Богдана Хмельницького, 4-10;
  • вул. 1905 року, 16/64;
  • вул. Ярмаркова;
  • вул. Кронштадська;
  • вул. Деповська;
  • вул. Військова;
  • вул. Ново-Іванівська;
  • вул. Басейна;
  • вул. Миколи Кучми;
  • вул. Силікатна;
  • пров. Ново-Іванівський;
  • пров. Столярний;
  • пров. Тихий;
  • пров. Силікатний;
  • пров. Редутний;
  • пров. Коцюбинського, 6-20;
  • пров. Лісний;
  • пров. Насосний;
  • пров. Крюківський;
  • пров. Ушинського;
  • пров. Некрасова.

З 8.00 до 18.00 світло відключать за адресами:

  • вул. Зинаїди Тулуб;
  • вул. Паркова;
  • вул. Андріївська;
  • вул. Ново-Межева;
  • пров. Фруктовий;
  • пр. Парковий.

З 6.00 до 18.00 без електроенергії залишаться мешканці Власівки, що проживають за адресами:

  • вул. Молодіжна.
0
Автор: Тамара Зінченко
Теги: електроенергія графік відключень
Читайте telegraf.in.ua в Google News

Інформація

Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Коментувати статтю можуть тільки зареєстровані користувачі.
Будь-ласка, УВІЙДІТЬ або ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:
﻿


Вверх