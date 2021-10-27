Де в Кременчуці не буде світла 28 жовтня: адреси

Сьогодні, 17:05 Переглядів: 506

«Полтаваобленерго» попереджає, що 28 жовтня в місті відбудуться планові відключення електроенергії. Пов'язано це з проведенням планових ремонтних робіт на трансформаторних підстанціях та електромережах міста.

З 5.00 до 18.00 світла не буде за адресами:

кварт. 304;

вул. Рокосовського;

вул. Індустріальна;

вул. Велико-Кохнівська;

вул. Олеся Древаля;

вул. Ціолковського;

вул. Ковальова;

вул. Нечуй-Левицького;

вул. Мечнікова;

вул. Нижньовартівська;

вул. Марусі Чурай;

вул. Козацька;

вул. Рокосовського;

вул. Джерельна;

вул. Плєханова;

вул. Спасопреображенська;

вул. Солов'їна;

пров. Делегатський;

пров. Ровенський;

пров. Гомельський;

пров. Рокосовського;

пров. Прибрежний;

пров. Великокохнівський;

пров. Ціолковського;

пров. Індустріальний;

пр. Індустріальний;

туп. Сонячний;

туп. Шостаковича.

З 6.00 до 19.00 без електроенергії залишаться ті, хто мешкає за адресами:

вул. Чкалова;

пров. Сінний;

пр. Приозерний;

туп. Проточний.

З 6.00 до 18.00 відключать світло за адресами:

вул. Художня;

вул. Революціонерів;

вул. Володимира Івасюка;

пров. Мирний, Докучаєв.

З 8.00 до 17.00 електроенергію відключатимуть за адресами:

просп. Полтавський;

вул. Марка Вовчка;

вул. Некрасова;

вул. Бориса Чичибабіна;

вул. Размислова;

вул. Целіноградська;

вул. Чайковського;

вул. Василя Симоненка;

вул. Хортицька;

вул. Аерофлотська;

вул. Республіканська, 1-744

вул. Виноградна;

вул. Художня;

вул. Тупікова;

вул. Єгорова;

вул. Володимира Івасюка;

вул. Насосна;

вул. Франка;

вул. Революціонерів;

вул. Перемоги, 12-64;

вул. Гоголя, 7-21;

вул. Академіка Маслова, 31/20, 32/15;

вул. Софіївська, 2/50, 4;

вул. Троїцька, 5-18;

вул. Богдана Хмельницького, 4-10;

вул. 1905 року, 16/64;

вул. Ярмаркова;

вул. Кронштадська;

вул. Деповська;

вул. Військова;

вул. Ново-Іванівська;

вул. Басейна;

вул. Миколи Кучми;

вул. Силікатна;

пров. Ново-Іванівський;

пров. Столярний;

пров. Тихий;

пров. Силікатний;

пров. Редутний;

пров. Коцюбинського, 6-20;

пров. Лісний;

пров. Насосний;

пров. Крюківський;

пров. Ушинського;

пров. Некрасова.

З 8.00 до 18.00 світло відключать за адресами:

вул. Зинаїди Тулуб;

вул. Паркова;

вул. Андріївська;

вул. Ново-Межева;

пров. Фруктовий;

пр. Парковий.

З 6.00 до 18.00 без електроенергії залишаться мешканці Власівки, що проживають за адресами: