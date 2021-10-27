Кременчужани змагалися у Кубку України та Відкритій першості з велокросу

Сьогодні, 16:33 Переглядів: 195

З 22 до 24 жовтня Світловодськ став центром спортивного духу суперництва з велокросу на спрощених та ускладнених маршрутах. Вчетверте у сусідньому місті відбувся Кубок України як показовий і вагомий підготовчий етап для майбутньої участі у першості Європи. Участь у змаганнях взяли спортсмени з Кіровоградської, Полтавської, Черкаської, Донецької, а також Київської та Харківської областей. Загалом очікували прийняти 171 учасника велокросу різної вікової категорії – від 10 до 34 років.

Участь у змаганнях взяли вихованці КДЮСШ Авангард, які гідно представили наше місто.

Першого дня змагань відбулись парад відкриття та парні естафетні гонки, а починаючи уже з другого дня – усі спортсмени змагались кожен сам за себе, підкоривши від 2 до 9 кіл (від 20-ти до 60-ти хв. залежно від вікової категорії) довжиною у 2,5 км. кожне.

За три тижні у Кременчуці запланований чемпіонат України з велокросу.