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Кременчужани змагалися у Кубку України та Відкритій першості з велокросу

Сьогодні, 16:33 Переглядів: 195

 Змагання відбулися у Світловодську

З 22 до 24 жовтня Світловодськ став центром спортивного духу суперництва з велокросу на спрощених та ускладнених маршрутах. Вчетверте у сусідньому місті відбувся Кубок України як показовий і вагомий підготовчий етап для майбутньої участі у першості Європи. Участь у змаганнях взяли спортсмени з Кіровоградської, Полтавської, Черкаської, Донецької, а також Київської та Харківської областей. Загалом очікували прийняти 171 учасника велокросу різної вікової категорії – від 10 до 34 років. 

Участь у змаганнях взяли вихованці КДЮСШ Авангард, які гідно представили наше місто. 

 

Першого дня змагань відбулись парад відкриття та парні естафетні гонки, а починаючи уже з другого дня – усі спортсмени змагались кожен сам за себе, підкоривши від 2 до 9 кіл (від 20-ти до 60-ти хв. залежно від вікової категорії) довжиною у 2,5 км. кожне.

За три тижні у Кременчуці запланований чемпіонат України з велокросу. 

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Автор: Альона Душенко Джерело фото: Юрій Мітяй
Теги: велоспорт Світловодськ
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