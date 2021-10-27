Запуск опалення у Кременчуці: на сьогодні без тепла 18 будинків

Сьогодні, 16:15 Переглядів: 547 Коментарів: 2

Минув тиждень від офіційного початку опалювального сезона у місті, проте на сьогодні, станом на 15.00 без тепла ще 28 багатоквартирних будинків із 1098. Такими є дані департаменту житлово-комунального господарства. Запустили й найпроблемніші мікрорайони в центрі міста, проте КремТЕЦ ще не закрила теплові камери на розі вулиць Троїцької та Шевченка.

Не поспішають підключатися ОСББ — все ще не відкрили теплові засувки у 20 будинків, не підключені і 2 відомчі будинки. Керуюча компанія «Будсервіс» підключила всі будинки, які обслуговує; у компанії «Житлорембудсервіс» без тепла чотири будинки. За словами віцемера з комуналки Івана Москалика, не підключені, будинки, де є локальні проблеми з мережами. Налагодження внутрішньобудинкових систем триває.