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Запуск опалення у Кременчуці: на сьогодні без тепла 18 будинків

Сьогодні, 16:15 Переглядів: 547 Коментарів: 2

В основному, це будинки ОСББ

Минув тиждень від офіційного початку опалювального сезона у місті, проте на сьогодні, станом на 15.00 без тепла ще 28 багатоквартирних будинків із 1098. Такими є дані департаменту житлово-комунального господарства. Запустили й найпроблемніші мікрорайони в центрі міста, проте КремТЕЦ ще не закрила теплові камери на розі вулиць Троїцької та Шевченка.

Не поспішають підключатися ОСББ — все ще не відкрили теплові засувки у 20 будинків, не підключені і 2 відомчі будинки. Керуюча компанія «Будсервіс» підключила всі будинки, які обслуговує; у компанії «Житлорембудсервіс» без тепла чотири будинки. За словами віцемера з комуналки Івана Москалика, не підключені, будинки, де є локальні проблеми з мережами. Налагодження внутрішньобудинкових систем триває.

0
Автор: Татьяна Донченко
Теги: тепло опалення опалювальний сезон
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Коментарі: 2

196
IIoJIKuJIo:
Сьогодні, 16:37

Интересно послушать причину от ОСББ, типо экономят?


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antikola:
Сьогодні, 16:38

Регулятор вже визначився з рішенням – він не заборонятиме імпорт із Росії та Білорусі на листопад. Коли у вересні ухвалювали рішення про заборону імпорту на жовтень, говорили про те, що це не становить загрози енергосистемі та споживачам, а надалі визначатимемося в залежності від рівня підготовки до ОЗП. Самі знаєте, які у нас запаси вугілля", – зазначив співрозмовник проєкту "Енергореформа".


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