Що робити, якщо загубилася дитина: поради від патрульних

У пресслужбі поліції наголосили, якщо батьки й діти добре знають, як поводитися в подібних ситуаціях, усе закінчиться добре.
Що робити дорослим і дітям:
- Покладіть у кишеню дитину записку з ім’ям та прізвищем, телефоном батьків та адресою, або вивчіть з дитиною ці прості й дуже важливі дані, вони можуть суттєво можуть полегшити пошуки.
- Збираючись у місця скупчення людей, одягайте дитину у яскравий одяг.
- Якщо загубили дитину у торговому центрі, негайно зверніться до адміністрації. Відеокамери й гучний зв’язок допоможуть її розшукати.
- Навчіть дитину зупинятися на місці й чекати на батьків, якщо вона загубилася. Нехай голосно кличе на допомогу, етикет тут недоречний.
- Покажіть людей, до яких можна звертатися за допомогою — це поліцейські, охоронці, продавці магазинів та перехожі з дітьми.
- Дитина має знати, що нікуди не можна йти з чужою людиною, що б їй не говорили й не обіцяли.
- Тренуйте ситуації, коли малюк губиться — дитина має чітко знати, як діяти.
- Придбайте для дитини розумний годинник з GPS-навігатором і SOS-кнопкою: вона дасть знати, якщо малюк вийде за межі встановленої геолокації.
- Ніколи не лякайте дитину поліцією. У дитини виробляється страх, і якщо вона потрапить у халепу, боятиметься звернутися за допомогою до патрульних.