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Що робити, якщо загубилася дитина: поради від патрульних

Сьогодні, 16:04 Переглядів: 512

 

Головне правило -  не панікувати й діяти злагоджено

Загубилася дитина — ситуація, яку батькам страшно навіть уявити. Однак тут головне не панікувати й діяти злагоджено. Патрульна поліція дала кілька порад, як діяти у такій непростій ситуації.

У пресслужбі поліції наголосили, якщо батьки й діти добре знають, як поводитися в подібних ситуаціях, усе закінчиться добре.
Що робити дорослим і дітям:
  • Покладіть у кишеню дитину записку з ім’ям та прізвищем, телефоном батьків та адресою, або вивчіть з дитиною ці прості й дуже важливі дані, вони можуть суттєво можуть полегшити пошуки.
  • Збираючись у місця скупчення людей, одягайте дитину у яскравий одяг.
  • Якщо загубили дитину у торговому центрі, негайно зверніться до адміністрації. Відеокамери й гучний зв’язок допоможуть її розшукати.
  • Навчіть дитину зупинятися на місці й чекати на батьків, якщо вона загубилася. Нехай голосно кличе на допомогу, етикет тут недоречний.
  • Покажіть людей, до яких можна звертатися за допомогою — це поліцейські, охоронці, продавці магазинів та перехожі з дітьми.
  • Дитина має знати, що нікуди не можна йти з чужою людиною, що б їй не говорили й не обіцяли.
  • Тренуйте ситуації, коли малюк губиться — дитина має чітко знати, як діяти.
  • Придбайте для дитини розумний годинник з GPS-навігатором і SOS-кнопкою: вона дасть знати, якщо малюк вийде за межі встановленої геолокації.
  • Ніколи не лякайте дитину поліцією. У дитини виробляється страх, і якщо вона потрапить у халепу, боятиметься звернутися за допомогою до патрульних.
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Автор: Тамара Зінченко
Теги: дитина загубилася поліція
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