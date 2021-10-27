На Полтавщині судитимуть «кримінального авторитета» з Кременчука і трьох його спільників

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Прокуратура направила до суду обвинувальний акт стосовно «кримінального авторитета» та трьох його спільників, яким інкримінують встановлення і поширення в суспільстві злочинного впливу, підбурення і пособництво у закінченому замаху на умисне вбивство, вчинене на замовлення, за попередньою змовою групою осіб, організацію і закінчений замах на вказаний злочин та незаконне придбання, носіння, зберігання вогнепальної зброї та бойових припасів (ч. 3 ст. 255-1, ч. 3, 4, 5 ст. 27, ч. 2 ст. 15, п. п. 6, 11, 12 ч. 2 ст. 115, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 263 КК України).

За даними слідства, 48-річний кременчужанин, маючи статус «кримінального авторитета», надав своїй довіреній особі вказівку організувати вбивство знайомого, з яким у нього виник конфлікт. У свою чергу довірена особа запропонувала виконати «замовлення» двом кременчужанам, які 12 січня цього року на вул. Леваневського у Полтаві з пістолета Макарова вистрілили в полтавця не менше шести разів. Одна з куль спричинила чоловікові вогнепальне поранення.

За клопотаннями слідчого, погодженого прокурором, Октябрським районним судом Полтави учасникам групи обрано запобіжні заходи – тримання під вартою без права внесення застави.