2 листопада у Кременчуці збори організацій, які бажають працювати у раді ветеранів

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2 листопада о 18.00 на штабі АТО-Майдан -Кременчук (вул. Миколаївська 1а) відбудуться збори громадських організацій, які бажають працювати у раді ветеранів. Рада ветеранів буде формуватися згідно Протоколу засідання зборів та після подання відповідного рішення міського голови та оприлюднення на сайті міської ради та ЗМІ. Сформований склад ради ветеранів має обрати голову, заступника, секретаря ради та визначати склад за напрямками роботи

- Чекаємо Вас на зборах для вирішення низки питань по врегулюванні подальшої комунікації Захисників України та місцевої влади з утворенням ради ветеранів при міській раді з консультативно дорадчим органом, - йдеться у повідомленні.