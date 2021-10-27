2 листопада у Кременчуці збори організацій, які бажають працювати у раді ветеранів

2 листопада о 18.00 на штабі АТО-Майдан -Кременчук (вул. Миколаївська 1а) відбудуться збори громадських організацій, які бажають працювати у раді ветеранів. Рада ветеранів буде формуватися згідно Протоколу засідання зборів та після подання відповідного рішення міського голови та оприлюднення на сайті міської ради та ЗМІ. Сформований склад ради ветеранів має обрати голову, заступника, секретаря ради та визначати склад за напрямками роботи
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