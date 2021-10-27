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Надзвичайні новини

З дитячого майданчика кременчужани намагалися вкрасти частину гойдалки

Сьогодні, 15:02 Переглядів: 648

 

Невідомими виявились місцеві мешканці Кременчука

У Кременчуці поліцейські охорони попередили крадіжку з дитячого майданчику. Про це повідомляє пресслужба Управління поліції охорони в Полтавській області.

Під час здійснення патрулювання, працівники наряду реагування поліції охорони побачили двох чоловіків, які несли металеву конструкцію з дитячого майданчику. Побачивши правоохоронців, громадяни намагалися втекти, але поліцейські їх затримали. Невідомими виявились місцеві мешканці Кременчука.

Всіх учасників події поліцейськими наряду реагування поліції охорони було затримано. На місце події викликали слідчо-оперативну групу для з’ясування подальших обставин справи.

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Автор: Альона Душенко
Теги: крадіжка
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