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У МОЗ рекомендують робити щеплення від COVID-19 усім дітям старше 12 років

Сьогодні, 14:28 Переглядів: 696 Коментарів: 6

 

Рішення ухвалили з урахуванням наявних даних з безпеки та ефективності вакцини Comirnaty від Pfizer/BioNTech для дітей

Ще в липні МОЗ рекомендувало в окремих випадках вакцинувати проти коронавірусу дітей віком від 12 років.

Тепер же експерти рекомендують вакцинувати усіх дітей від 12 років препаратом від Pfizer, незалежно від належності до групи ризику за умови наявності щеплень, які відповідають віку. Звісно, це не стосується випадків коли вакцинація протипоказана.

Таке рішення ухвалили, враховуючи наявні дані з безпеки та ефективності вакцини Comirnaty від Pfizer/BioNTech для дітей віком від 12 років, а також зростання захворюваності на коронавірус серед дітей.

Протипоказання до вакцинації

Щеплення протипоказане у випадку наявності в анамнезі серйозної алергічної реакції на один із компонентів вакцини.

Дітям, які перенесли міокардит або перикардит, після першого щеплення рекомендують відкласти введення другої дози до отримання додаткових наукових даних.

Водночас дітям, у яких в анамнезі був міокардит, не пов’язаний із вакцинацією проти COVID-19, і вони не перебувають під наглядом кардіолога, дозволяють вакцинуватися.


0
Автор: Тамара Зінченко
Теги: вакцинація діти МОЗ
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Коментарі: 6

87
Fox:
Сьогодні, 14:52

От детей хоть отстаньте со своей экспериментальной вакциной. В Израиле, США, Британии привили и детей, а толку? Столько случаев заражений в день в этих странах все равно. Риски от вакцинации детей превзойдут преимущества. Тем более, дети, как правило, переносят ковид в легкой форме. А вот осложнения на сердце в виде миокардитов и перикардитов были зарегистрированы после введения смеси непонятного состава в организм.rage


17 2
1 116
antikola:
Сьогодні, 15:02

открываем статистику гугла. Великобритания на сегодняшний день привито полностью около 70% населения. Количество новых случаев 43000 за неделю в среднем. В марте вакцинированных 10%, новых случаев 6000 за неделю. Можно показать зависимость новых случаев от количества вакцинированных? и с марта с количеством вакцинированных растет и количество больных.....


16 2
87
Fox:
Сьогодні, 16:00

Цитата: antikola

открываем статистику гугла. Великобритания на сегодняшний день привито полностью около 70% населения. Количество новых случаев 43000 за неделю в среднем. В марте вакцинированных 10%, новых случаев 6000 за неделю. Можно показать зависимость новых случаев от количества вакцинированных? и с марта с количеством вакцинированных растет и количество больных.....

Однозначно, практика западных стран и Израиля показала, что эта "жижа" не обладает той эффективностью, которую рекламировали после того, как ее "сварганили" за несколько месяцев. Так что эксперимент над человечеством продолжается.mask



Мы привьем своих детей после того, как Виталька хотя бы первую дозу себе уколет. А то он до сих пор непривитый. Где пример для подражания среди чиновников?rage


8 0
159
ТимТимыч:
Сьогодні, 16:12

Цитата: Fox

...

Мы привьем своих детей после того, как Виталька хотя бы первую дозу себе уколет. ....

Виталька хочет жить, а на остальных ему....


3 0
765
Solenoid:
Сьогодні, 17:22

Это как надо не любить своего ребенка, что-бы рашрешить вколоть ему непонятный шмурдяк.


4 0
346
Хатаб:
Сьогодні, 17:53

"...до отримання додаткових наукових даних..."

 

Це все, що потрібно знати про вакцини від ковіду.


3 0

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