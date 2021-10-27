У МОЗ рекомендують робити щеплення від COVID-19 усім дітям старше 12 років

Сьогодні, 14:28 Переглядів: 696 Коментарів: 6

Рішення ухвалили з урахуванням наявних даних з безпеки та ефективності вакцини Comirnaty від Pfizer/BioNTech для дітей

Ще в липні МОЗ рекомендувало в окремих випадках вакцинувати проти коронавірусу дітей віком від 12 років.

Тепер же експерти рекомендують вакцинувати усіх дітей від 12 років препаратом від Pfizer, незалежно від належності до групи ризику за умови наявності щеплень, які відповідають віку. Звісно, це не стосується випадків коли вакцинація протипоказана.



Таке рішення ухвалили, враховуючи наявні дані з безпеки та ефективності вакцини Comirnaty від Pfizer/BioNTech для дітей віком від 12 років, а також зростання захворюваності на коронавірус серед дітей.

Протипоказання до вакцинації

Щеплення протипоказане у випадку наявності в анамнезі серйозної алергічної реакції на один із компонентів вакцини.

Дітям, які перенесли міокардит або перикардит, після першого щеплення рекомендують відкласти введення другої дози до отримання додаткових наукових даних.

Водночас дітям, у яких в анамнезі був міокардит, не пов’язаний із вакцинацією проти COVID-19, і вони не перебувають під наглядом кардіолога, дозволяють вакцинуватися.



