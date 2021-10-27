У Кременчуці водій проїхав на червоний, а потім пропонував патрульним хабаря

Вчора, близько 18 години, на проспекті Свободи охоронці порядку зупинили автомобіль ГАЗ, водій якого проігнорував червоний сигнал світлофора. Про це повідомляє пресслужба патрульної поліції Кременчука.
Під час розгляду справи 37-річний керманич почав пропонувати інспекторам неправомірну вигоду у розмірі 200 гривень за непритягнення його до адміністративної відповідальності.
Неодноразові попередження про кримінальну відповідальність за такі пропозиції чоловіка не зупинили й він поклав купюру вказаним номіналом у документи та передав для перевірки поліцейським. Отож патрульні викликали на місце слідчо-оперативну групу для фіксування спроби.
Нагадаємо, що за такі дії чоловіку загрожує відповідальність за ст. 369 (Пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі) ККУ.
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