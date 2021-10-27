Олександр Бондар
Що краще: КАСКО чи «Автоцивілка»?
Ольга Минчук
Корона как отличный способ экономить городской бюджет
Світлана Крамаренко
Профілактика раку молочної залози
Анна Коваленко
Как начать работу с психологом? Как и о чем говорить?
Сергiй Кулясов
Что произойдёт быстрее: ишак сдохнет или падишах помрёт?
Анна Коваленко
Пассивная агрессия. Что нужно знать о пассивно-агрессивном поведении.
Олександр Бондар
Медстраховка: про доцільність та нюанси
Лариса Гориславець
“Безпечне місто” чи “Поліцейське місто” - яким ви хочете бачити Кременчук?
Оксана Куляба
«Шпаргалка диабетика» или что и когда обязательно к проверке при сахарном диабете?
Анна Коваленко
Внутренний критик, что это и как работать?
Надзвичайні новини

У Кременчуці водій проїхав на червоний, а потім пропонував патрульним хабаря

Сьогодні, 14:01 Переглядів: 108

 

За такі дії чоловіку загрожує відповідальність

Вчора, близько 18 години, на проспекті Свободи охоронці порядку зупинили автомобіль ГАЗ, водій якого проігнорував червоний сигнал світлофора. Про це повідомляє пресслужба патрульної поліції Кременчука.

Під час розгляду справи 37-річний керманич почав пропонувати інспекторам неправомірну вигоду у розмірі 200 гривень за непритягнення його до адміністративної відповідальності.

Неодноразові попередження про кримінальну відповідальність за такі пропозиції чоловіка не зупинили й він поклав купюру вказаним номіналом у документи та передав для перевірки поліцейським. Отож патрульні викликали на місце слідчо-оперативну групу для фіксування спроби.

Нагадаємо, що за такі дії чоловіку загрожує відповідальність за ст. 369 (Пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі) ККУ.

 

0
Автор: Альона Душенко
Теги: водій автомобіль
Читайте telegraf.in.ua в Google News

Інформація

Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Коментувати статтю можуть тільки зареєстровані користувачі.
Будь-ласка, УВІЙДІТЬ або ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:
﻿


Вверх